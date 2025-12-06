フジテレビ系バラエティ特番『アサヒビール スマドリ THE MANZAI 2025』が、7日(19:00～)に放送される。

今回は、海原やすよ ともこ、おぎやはぎ、ガクテンソク、かまいたち、ギャロップ、銀シャリ、ザ・ぼんち、サンドウィッチマン、タカアンドトシ、チュートリアル、ツートライブ、テンダラー、ナイツ、中川家、錦鯉、NON STYLE、博多華丸・大吉、爆笑問題、パンクブーブー、マヂカルラブリー、ミルクボーイ(※五十音順)の21組に、事前番組『THE MANZAI 2025 プレマスターズ』(6日13:35～、フジテレビほか)を勝ち抜いた1組を加えた、総勢22組が出場。注目は、1972年コンビ結成の大ベテラン、ザ・ぼんちだ。

今年5月、『THE SECOND～漫才トーナメント～2025』でグランプリファイナル進出を果たして注目を集めたザ・ぼんちは、マスターズには今回が初出場となるが、『THE MANZAI』への出演は、1981年12月8日放送の『火曜ワイドスペシャル THE MANZAI 9』以来、44年ぶり(※2014年に賞レースの『THE MANZAI』に出場し、認定漫才師に選出されている)。ネタを披露した後は、『THE MANZAI』最高顧問の盟友・ビートたけしと久々の対面を果たす。

初出場のザ・ぼんちとツートライブのコメントは、以下の通り。

ザ・ぼんち（ぼんちおさむ、里見まさと）

――44年ぶりの『THE MANZAI』の舞台はいかがでしたか？

おさむ「とにかくもう、楽しかったですね。童心に帰ったというか、子どもに戻ったような感じで。弾けまくりました（笑）」

まさと「舞台に上がる前に、スタッフの方が“お二人は、『THE MANZAI』の第１回＜※1980年４月１日（火）放送『火曜ワイドスペシャル THE MANZAI』）に出演されていたんですよね”と声をかけてきてくださって。改めてそう言われると、なかなかすごいことやなと思って、ちょっと身震いしてしまいました（笑）。あと、本番で当たり前のように流れてましたけど、僕らにしてみたら、あの出ばやし（※原曲はフランク・シナトラの『When You're Smiling』）が、めちゃめちゃ懐かしくて…いや、懐かしんでる場合ちゃうんやけども（笑）、でもやっぱりあの音は、さすがに胸に迫るもんがありましたね」

おさむ「お客さんの雰囲気も最高でした。みんなあったかくってね、よう笑ってくれるし。そういう意味では、僕らが出てた頃の『THE MANZAI』とあんまり変わってないかもしれませんね」

まさと「漫才の出来栄えに関して言えば、コンテストとは違って、時間が厳しく制限されているわけでもないので、気持ちよ～く、のびのびとやらせていただけたかなと。まぁ、ある程度は行儀良くしないとあかんから、途中で“ここはカットしよう”思うて、２カ所ほど削りましたけど（笑）。でも、なんといっても今回は、おさむさんも同じ気持ちやと思うけど、（ビート）たけしさんと会えたことが一番うれしかったかな」

おさむ「ほんまにうれしかったな～。若手の頃を思い出したわ」

まさと「ツービート、B&B、紳竜（島田紳助・松本竜介）…（1980年代）当時、『THE MANZAI』のメンバーだった６組ぐらいの漫才師は、芸歴の差はちょっとあるんやけど、互いに追いつ追われつ切磋琢磨（せっさたくま）し合った、ライバルというか仲間というか、戦友というか、特別な関係ですからね」

おさむ「だから漫才やってるときも、たけしさんが袖で見てると思うと、よけいに力が入りましたよ。元気な姿を見せなあかん、思うてね。ほんまのことを言うと僕、たまにモニターでたけしさんのこと、ちらちら見ながら漫才してたからね。“お、やった！笑うとる、笑うとる！”とか思いながら（笑）」

まさと「実は今回披露したネタは、当時の『THE MANZAI』でもやったことのあるネタなんですよ。細かい中身は全然変わってますけども、設定はまるっきり一緒。たけしさんにも見てもらいたくて、あえてこのネタをやらせていただきました」

おさむ「最後に直接お話しできたのもうれしかった。本当はもっと長いこと話していたかったけどね、酒でも飲みながら（笑）」

まさと「でも最後、たけしさんに“僕らの漫才、どうでした？”って聞いたら、ある一言を言うてくれたんですけど、その言葉がめちゃめちゃうれしくてね。ほんまにありがたかったです」

――では最後に、放送を心待ちにしている視聴者の皆様へ向けて、メッセージをお願いします。

まさと「久しぶりに『THE MANZAI』に出させていただきまして、スタッフの皆さんにも、視聴者の皆さんにも大変感謝しております。そして望むべくは、来年も出られたらいいなと。元気いっぱい、面白い漫才をお見せできたらいいなと思います」

おさむ「今回も大いに楽しんでもらったと思いますが、また来年出られたら、そのときも大いに楽しんでください！一緒に楽しもう！あっ、それと最後にこれだけ…（頭にげんこつを当てながら、舌で音を鳴らす）」

――そのアクションは、どのように文字化すればいいでしょうか…？

おさむ「アハハハ！カタカナで“コン！”って書いといてください（笑）」

ツートライブ（たかのり、周平魂）

――『THE MANZAI』初出場の感想をお聞かせください。

周平「ザ・ぼんち師匠、爆笑問題さん、博多華丸・大吉さん、やすとも（海原やすよ ともこ）さん、『Ｍ－１グランプリ』の歴代チャンピオン、そして『THE SECOND』の歴代チャンピオン…こんなそうそうたるメンバーと並んで、われわれが出てきて許されるのかと（笑）。そのくらい、ものすごい舞台に来てしまったなと思いました」

たかのり「『THE MANZAI』に出演されるみなさんは、これまでに何十個、何百個と、すごいことをたくさん成し遂げてきた方々やと思うんですよ。そんな中、“『THE SECOND』優勝”という、まだ１個しか成し遂げていない僕たちが、このような大舞台に立っていいのかと」

――最高顧問のビートたけしさんが見ている前で漫才を披露した心境は？

周平「“たけしさんがいてはるんや…”という緊張感は半端なかったですね、やっぱり。今回、舞台から少し離れた場所にいらっしゃいましたけど、もしMC席に座ってらっしゃったら、緊張しすぎて、きっとまともな漫才はできてなかったと思います」

たかのり「確かに。最初にいただいた招待状にも、“最高顧問・ビートたけし”って手書きの文字で書かれてて、それを見ただけで心臓バクバクでしたからね（笑）。あの“部屋”にいてもらえて、僕らとしては助かりました（笑）」

――今回披露されたネタは新作ですか？

たかのり「いえ、新ネタではないんですよ。『THE SECOND』以降に作ったので、比較的新しいネタではあるんですけどね」

周平「本当は最初、今年１年やってきたネタの中で、『THE MANZAI』に出したい候補が２本あったんです。そやけど２本とも、どうしても尺が収まらなくて。それで急きょ、今まであまりやったことのないネタを引っ張り出してきて、大あわてで『THE MANZAI』用に仕上げました」

たかのり「要するに、自分たちでも面白いと思えて、なおかつテレビサイズに収まるのはこれしかなかった、という」

周平「ただ、あんまりやり慣れてない分、２人とも、いつもより一生懸命やってるように見えた、というのはあるかもしれません。そこはうれしい誤算といいますか（笑）」

――最後に、放送を心待ちにしている視聴者の皆様へ向けて、メッセージをお願いします。

たかのり「長年の夢だった『THE MANZAI』の舞台についに立つことができたツートライブの晴れ姿を、ぜひ見ていただきたいと思います！」

周平「僕らのネタには、“ガンさん”とか“包丁一（つつみちょういち）”とか、オリジナルのキャラクターがけっこう出てくるんですけど、今回も１人、新たな登場人物が出てきますので、お楽しみに！（笑）」

