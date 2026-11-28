田舎で家庭菜園を始めるなら、まずは何を育てたいですか? 好きな野菜の苗を選んで、採れたら何を作ろうかと考えるだけでも、楽しみが広がります。

今回は、人気漫画「#田舎あるある」から、田舎での家庭菜園にまつわるエピソードをご紹介します。

ぜひ、このあとの展開を予想してみてください。

田舎あるあるクイズ「収穫を楽しみに畑へ。目の前に広がっていた光景は?」

田舎に移住した主人公は、ずっと夢だった家庭菜園を始めます。苗を植えた畑を眺めながら、早くも収穫が待ち遠しい様子です。

数か月後。いよいよ収穫だと楽しみに畑へ向かいますが、目の前の光景に絶句してしまいます。さて、主人公は何を見たのでしょうか?

① 枯れ果てた畑

② イノシシに荒らされた畑

③ すべてミニトマトサイズの野菜が成った畑

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✅「さー、いよいよ収穫だ!」と畑に向かった男性が見たものは……続きはこちら!

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※答えはこの記事の最後にあります。

夢の家庭菜園。田舎暮らしは甘くない!?!?

折れた茎や地面に転がった野菜を前に、主人公の口から出たのは「なぜ……」のひと言。自分で育てた野菜を味わうつもりが、収穫を迎えるまでにこんな落とし穴があるとは。

▶なお、今回の答えは② イノシシに荒らされた畑 でした!

「どういうこと?」と思ったあなた、まんが本編で真意をチェック!!