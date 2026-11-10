タワマンではコンビニやジム、ワークスペースまでそろっていたら、つい用事を建物内で済ませたくなりますよね。そんなタワマン生活を満喫する友達が、以前とは少し違って見えることもありそうです。

今回は、人気漫画「#タワマン暮らし」から、タワマン住みの友人とのエピソードをご紹介します。

ぜひ、このあとの展開を予想してみてください。

タワマン暮らしクイズ「タワマン住みの友達は『地上』を何と呼んだ?」

タワマンに住む友人は、居酒屋へ向かうことに。そこで、久しぶりに会った主人公と話す中で、「地上」を指してある言葉を使います。

さて、彼は地上のことを何と呼んだのでしょうか?

① まぶしいところ

② 下界

③ 城下町

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✅タワマンに住む友達は「地上」を何と呼ぶ…? 続きはこちら!

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※答えはこの記事の最後にあります。

友よ、そんなに遠い世界へ行ったのか……

タワマンが暮らしの拠点になると、地上を「下界」と呼びたくなる感覚も、わからなくはありません。ただ、「私が暮らしているのは下界か……」と、ちょっと「浮世離れ」していく友人に複雑な気持ちになりそうです。

▶なお、今回の答えは② 下界 でした!

「どういうこと?」と思ったあなた、まんが本編で真意をチェック!!