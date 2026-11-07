仕事を辞めようと思うきっかけは、人それぞれ。Z世代の後輩や同僚と退職について話してみると、それまで知らなかった考えを聞くこともありそうです。

今回は、人気漫画「#Z世代とはたらく」から、Z世代の退職理由に関するエピソードをご紹介します。

ぜひ、このあとの展開を予想してみてください。

Z世代とはたらくクイズ「入社1カ月のZ世代社員が辞めたい理由は?」

「部長、辞めさせてください」と退職を申し出たZ世代の社員。入社してまだ1カ月とあって、部長は「え、もう!?」と驚きます。

さて、Z世代の彼が伝えた退職理由は何だったのでしょうか?

① AIの活用やペーパーレス化が進んでいないから

② ここにいたら自分を失くしてしまいそうだから

③ 動画配信で稼げるようになってきたから

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✅入社1カ月のZ世代社員が伝えた退職理由とは?……こちら!

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※答えはこの記事の最後にあります。

嘘はついていないんだろうが……

▶今回の答えは② ここにいたら自分を失くしてしまいそうだから でした!

職場の人間関係や給料、評価といった具体的な理由ではなく、「自分を失くしてしまいそうだから」。その率直な言葉にフレッシュさを感じつつ、「もう少し詳しく聞きたい」と気になってしまうのも、無理はないですよね。

「どういうこと?」と思ったあなた、まんが本編で真意をチェック!!