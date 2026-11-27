オリックスは27日、楽天を戦力外となった酒居知史投手を育成選手として獲得したことを発表した。背番号は『126』に決定。

酒居は昨年3月に右肘のトミー・ジョン手術を受け、25年、26年と一軍登板なし。今季は二軍で33試合に登板して、1勝3敗、防御率2.25だった。

酒居は右肘手術前のお21年に54試合に登板して、28ホールド、防御率2.28の成績を残すなど、ロッテ時代の19年から楽天時代の24年にかけて6年連続30試合以上に登板した実績がある。