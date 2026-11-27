IBJが運営する婚活アプリ「ブライダルネット」は11月19日、「理想の夫婦の距離感」に関する調査結果を発表した。婚活中の男女1,309人を対象に調査したところ、69.6%が結婚後も週1回以上のひとり時間を必要としていることがわかった。また、夫婦で過ごす時間とひとり時間のバランスについては、男女で異なる傾向が見られた。

結婚後、どのくらいの頻度でひとり時間が必要か尋ねたところ、週1回以上を希望する人は全体の69.6%を占めた。

男女別に見ると、ひとり時間が毎日必要と回答した女性は22.7%で、男性(14.7%)を8.0ポイント上回った。結婚後も一人でリフレッシュする時間や、自分のペースで過ごせる時間を確保したいと考える人は少なくないようだ。

結婚後に一人の時間が必要な頻度

続いて、理想の結婚生活において、夫婦で過ごす時間とそれぞれで過ごす時間のどちらを重視するか尋ねた。

女性は両方の時間を同程度に重視する回答が55.2%で最多。一方、男性は夫婦で過ごす時間を重視する回答が50.2%となり、理想とする夫婦の距離感に男女で違いが見られた。

理想の夫婦の距離感

また、円満な夫婦関係を築くためにルールを設けるとしたら、どのようなことを重視したいか尋ねた。

女性は意見が異なる場合でも話し合える関係であること(23.9%)、男性は感謝や愛情を言葉で伝えること(26.9%)がそれぞれ最多となった。重視するポイントは異なるものの、自分の気持ちや考えを相手に伝えることを大切にする点では共通していた。

円満な夫婦関係を築くために重視したいこと

調査は2026年10月26日～11月4日、婚活アプリ「ブライダルネット」で活動する会員を対象にインターネットで実施。有効回答数は1,309人(男性912人、女性397人)だった。