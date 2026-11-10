IBJ結婚みらい研究所は2026年11月6日、「理想の夫婦像に関する意識調査」の結果を発表した。同調査は、2026年10月8日～10月15日、結婚相談所ネットワーク「IBJ」で活動する会員2,888名を対象に、インターネットで実施したもの。

理想の夫婦像に関する意識調査

「良い夫婦になれそう」と感じる瞬間、女性は「価値観の尊重」、男性は「何気ない時間」

「この人と結婚したら良い夫婦になれそう」と感じる瞬間を聞いたところ、男性の1位は「何気ない時間を一緒に楽しめたとき」(48.2%)だった。女性の36.2%を12.0ポイント上回っている。一方、女性の1位は「自分の考えや価値観を尊重してくれたとき」(51.6%)で、男性の41.5%を10.1ポイント上回った。

そのほか、女性は「予想外のことが起きても落ち着いて対応してくれたとき」「店員や家族など周囲への接し方を見たとき」も男性より高い割合となった。相手の姿勢や人間性が表れる場面を重視する傾向が見られる。一方、男性は一緒にいて心地よいかどうかを判断軸にしているようだ。

20代が重視するのは「お互いを尊重できるか」

「良い夫婦になれそう」と感じる瞬間を年代別に見ると、20代はほかの年代と異なる傾向が見られた。

「自分の考えや価値観を尊重してくれたとき」は20代が49.8%で全年代の最高となった。一方、「何気ない時間を一緒に楽しめたとき」は37.6%で全年代の最低だった。年齢が上がるにつれて両項目の割合は逆転しており、若い世代ほど対等さを、年齢が上の世代ほど一緒に過ごす時間の心地よさを重視する傾向がうかがえる。

理想の著名人夫婦、女性は「中村・水卜夫妻」、男性は「大谷・田中夫妻」

今どきの理想的な夫婦関係

令和に結婚した著名人夫婦の中から「今どきの理想的な夫婦関係」だと感じる夫婦を尋ねたところ、男女で異なる結果となった。

女性の1位は「中村倫也・水卜麻美夫妻」(27.3%)。男性の支持率は9.5%で、男女差は17.8ポイントとなり、全選択肢の中で最も大きな差が見られた。女性の2位は「大谷翔平・田中真美子夫妻」(26.2%)、3位は「山里亮太・蒼井優夫妻」(21.6%)だった。一方、男性の1位は「大谷翔平・田中真美子夫妻」(35.5%)で、女性の支持率を9.3ポイント上回った。2位は「山里亮太・蒼井優夫妻」(19.9%)、3位は「星野源・新垣結衣夫妻」(18.8%)となった。

男性は「何気ない時間を一緒に楽しめたとき」(48.2%)など、一緒にいて心地よいかを重視する傾向がある。互いの挑戦を身近で温かく支え合う大谷夫妻の姿に憧れを抱く人が多いと考えられる。

女性は「自分の価値観の尊重」(51.6%)を重視する傾向がある。俳優とアナウンサーという異なる分野で活動しながら、互いの立場や人柄を尊重し合う関係が理想像と重なったとうかがえる。

なお、選択肢は令和に結婚した著名人夫婦から一部を抜粋したもの。

婚活中の男女98.1%が「結婚に恋愛感情は必要」と回答

調査では、昭和・平成の固定概念から脱却し、互いの価値観や対等さを尊重する「自立型パートナーシップ」を重視する令和の婚活男女の姿が見られた。一方で、条件や居心地だけで結婚を決めているわけではないようだ。

結婚相手を決めるうえで、相手への「恋愛感情(好きという気持ち)」がどの程度必要だと思うかを尋ねたところ、「必要だと思う」(47.4%)と「ある程度は必要だと思う」(50.7%)を合わせ、98.1%が「必要」と回答した。「必要ない」は1.9%にとどまっている。

男女別では、男性の98.3%、女性の97.5%が「恋愛感情は必要」と回答した。また、「必要だと思う」と答えた割合は女性が42.9%だったのに対し、男性は49.3%で、6.4ポイント高かった。

別の設問で「理想の夫婦関係」を聞いた結果でも、「いつまでも恋人のようにときめき合える関係」を選んだ割合は男性が12.4%、女性が6.2%となった。男女ともに生活のパートナーシップや価値観の一致を大切にしながらも、男性のほうが相手へのときめきや熱量を結婚への一歩として意識しやすい傾向が見られた。