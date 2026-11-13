IBJグループでメンズ眉毛専門サロン「眉毛の王様」を運営するGROWBINGは、婚活サービス「ブライダルネット」の会員1,467人を対象に実施した「婚活と身だしなみに関するアンケート」の結果を発表した。女性が男性のプロフィールで最初に見る項目では「顔写真」が最多だった一方、男性の約半数は写真撮影に向けて特別な準備をしていなかった。

婚活女性の78.9%が最初に見るのは「顔写真」、年収は44.5%

女性546人に男性のプロフィールで最初に見るところを最大3つまで尋ねたところ、「顔写真」が78.9%で最多。「年齢」72.5%、「年収」44.5%、「居住地」23.1%と続いた。顔写真を選んだ割合は年収の約1.8倍だった。

年代別でも、顔写真を挙げた女性は20～30代79.6%、40代79.1%、50代以上76.9%で、いずれも年収を挙げた割合を上回った。年収を選んだ割合は、それぞれ42.8%、43.9%、50.0%だった。

男性の94.8%が「身だしなみは重要」と回答

男性921人に婚活における外見・身だしなみの重要性を尋ねると、「とても重要」62.3%、「やや重要」32.5%で、合計94.8%が重要だと回答した。また、婚活を始めてから身だしなみへの意識が変わった男性は56.9%。20～30代では64.8%に上り、40代と50代以上の各51.7%を上回った。

写真撮影に向けて「特に何もしていない」男性は48.3%

プロフィール写真の準備について男性に聞くと、「特に何もしていない」が48.3%で最多。具体的な行動は「髪型を整えた」28.0%、「服装を新調した」18.3%、「写真館・プロに撮影を依頼した」15.7%、「眉毛を整えた」13.5%だった。身だしなみを重要と答えた男性873人に限っても、47.5%が特に準備していなかった。

20～30代男性では42.3%が準備なしと回答し、50代以上の55.3%より低かった。眉毛を整えた割合は20～30代17.2%、40代11.4%、50代以上10.6%となった。

外見について助言を受けた男性は、準備に取り組む割合も高い

外見について周囲から指摘・アドバイスを受けた経験がある男性は26.8%。そのうち71.3%が婚活開始後に身だしなみへの意識が変わったと回答した。指摘経験がない男性では51.6%だった。また、写真準備を「特に何もしていない」割合は指摘経験ありで32.0%、なしで54.3%。