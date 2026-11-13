IBJグループでメンズ眉毛専門サロン「眉毛の王様」を運営するGROWBINGは、婚活サービス「ブライダルネット」の会員1,467人を対象に実施した「婚活と身だしなみに関するアンケート」の結果を発表した。女性が男性のプロフィールで最初に見る項目では「顔写真」が最多だった一方、男性の約半数は写真撮影に向けて特別な準備をしていなかった。

  • 婚活プロフィールで女性が最初に見る項目と男性の写真準備の実態（出所：眉毛の王様調べ）

    婚活プロフィールで女性が最初に見る項目と男性の写真準備の実態（出所：眉毛の王様調べ）

婚活女性の78.9%が最初に見るのは「顔写真」、年収は44.5%

女性546人に男性のプロフィールで最初に見るところを最大3つまで尋ねたところ、「顔写真」が78.9%で最多。「年齢」72.5%、「年収」44.5%、「居住地」23.1%と続いた。顔写真を選んだ割合は年収の約1.8倍だった。

  • 女性が男性のプロフィールで最初に見る項目。顔写真が78.9%で最多

    女性が男性のプロフィールで最初に見る項目。顔写真が78.9%で最多

年代別でも、顔写真を挙げた女性は20～30代79.6%、40代79.1%、50代以上76.9%で、いずれも年収を挙げた割合を上回った。年収を選んだ割合は、それぞれ42.8%、43.9%、50.0%だった。

  • 女性の年代別に比較した「顔写真」と「年収」を最初に見る割合

    女性の年代別に比較した「顔写真」と「年収」を最初に見る割合

男性の94.8%が「身だしなみは重要」と回答

男性921人に婚活における外見・身だしなみの重要性を尋ねると、「とても重要」62.3%、「やや重要」32.5%で、合計94.8%が重要だと回答した。また、婚活を始めてから身だしなみへの意識が変わった男性は56.9%。20～30代では64.8%に上り、40代と50代以上の各51.7%を上回った。

  • 婚活で身だしなみを重要と考える男性は合計94.8%

    婚活で身だしなみを重要と考える男性は合計94.8%

  • 婚活開始後に外見・身だしなみへの意識が変わった割合を年代別に比較

    婚活開始後に外見・身だしなみへの意識が変わった割合を年代別に比較

写真撮影に向けて「特に何もしていない」男性は48.3%

プロフィール写真の準備について男性に聞くと、「特に何もしていない」が48.3%で最多。具体的な行動は「髪型を整えた」28.0%、「服装を新調した」18.3%、「写真館・プロに撮影を依頼した」15.7%、「眉毛を整えた」13.5%だった。身だしなみを重要と答えた男性873人に限っても、47.5%が特に準備していなかった。

  • 男性がプロフィール写真のために行った準備。最多は「特に何もしていない」

    男性がプロフィール写真のために行った準備。最多は「特に何もしていない」

20～30代男性では42.3%が準備なしと回答し、50代以上の55.3%より低かった。眉毛を整えた割合は20～30代17.2%、40代11.4%、50代以上10.6%となった。

外見について助言を受けた男性は、準備に取り組む割合も高い

外見について周囲から指摘・アドバイスを受けた経験がある男性は26.8%。そのうち71.3%が婚活開始後に身だしなみへの意識が変わったと回答した。指摘経験がない男性では51.6%だった。また、写真準備を「特に何もしていない」割合は指摘経験ありで32.0%、なしで54.3%。

  • 外見への助言経験の有無で比較した身だしなみ意識と写真準備の違い

    外見への助言経験の有無で比較した身だしなみ意識と写真準備の違い