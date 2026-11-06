紅葉が美しい秋はお出かけに最適な季節。今回は、そんな秋に行きたい日帰りで楽しめる関東のお出かけスポット16選を紹介します。デートにおすすめのスポットから子連れにおすすめのスポットまでピックアップしたので、ぜひ次のお出かけの参考にしてみてください。

関東の日帰りで楽しめる秋のお出かけスポット【デートにおすすめ】

まずは、デートにおすすめのスポットを紹介します。

回顧の滝(栃木)

「去る旅人が振り返らずにいられない」と言われたことから名付けられた絶景スポット。紅葉の時期は吊橋や滝、渓谷全体が鮮やかな色彩に包まれて特に人気です。全長約100mもの「回顧の吊橋」はスリルがありますが、渡りきった先にある展望台からの景色は見応えがあります。

【回顧の滝】

栃木県那須塩原市関谷字西山国有林

妙義山(群馬)

日本三大奇景にも選定されている群馬県を代表する山のひとつ。登山道は難易度別に分けられ、人気の「石門巡り」コースであれば1時間半ほどで巡ることができます。紅葉の名所としても有名で、奇岩と紅葉が織りなすコントラストは圧巻です。

【妙義山】

群馬県富岡市／下仁田町／安中市

いろは坂(栃木)

上りと下りで合計48カ所の急カーブがあることから「いろは48文字」にたとえてこの名がつけられました。日光の紅葉が美しいスポットとして有名なドライブコースです。紅葉シーズンは大渋滞になるほど人気なので、余裕をもって出かけましょう。

【いろは坂】

栃木県日光市

殿ヶ谷戸庭園(東京)

国分寺駅からほど近い殿ヶ谷戸庭園は、国指定名勝の日本庭園と四季の自然を楽しめるスポット。秋には園内の池や湧き水、散策路で落ち着いた雰囲気を感じることができます。紅葉の見ごろに合わせて開催されるイベントも人気です。

【都立殿ヶ谷戸庭園】

東京都国分寺市南町2-16

箱根湯寮(神奈川)

秋の箱根は、温泉と紅葉を楽しめるのが大きな魅力。温泉につかりながら美しい紅葉を眺める贅沢なひと時は、体も心も癒されること間違いなしです。泉質は「塔之沢温泉」を源泉としたアルカリ性単純温泉で、美肌効果も期待できます。

【箱根湯寮】

神奈川県足柄下郡箱根町塔之澤4

嵐山渓谷(埼玉)

槻川沿いに広がる自然豊かな景勝地で、京都の嵐山に似ていることからその名がつけられました。川のせせらぎを聞きながら散策すれば、リラックスした時間を過ごすことができます。紅葉狩りを目的とした日帰り旅行にぴったりです。

【嵐山渓谷】

埼玉県比企郡嵐山町鎌形地

茨城県立歴史館(茨城)

敷地内には県指定文化財の旧水海道小学校本館をはじめとした歴史的建造物があり、紅葉を眺めながら文化を学べるスポットです。いちょう並木が見ごろを迎える時期には、演奏会や日本の伝統文化を楽しむイベントなどが開催されます。

【茨城県立歴史館】

茨城県水戸市緑町2-1-15

花貫渓谷(茨城)

茨城を代表する紅葉スポットのひとつです。遊歩道を歩きながら紅葉を眺めれば、秋を存分に感じられるでしょう。毎年11月には花貫渓谷紅葉まつりが開催され、ライトアップされた汐見滝吊り橋は昼間とはひと味違った魅力があります。

【花貫渓谷】

茨城県高萩市中戸川大能地区

榛名湖(群馬)

美しい景観と自然を満喫できる高崎市の人気スポット。無風の朝は、湖面に榛名富士と紅葉が映る「逆さ榛名富士」が見られるかもしれません。ロープウェイやボート、遊覧船などもあり、気分に合わせて観光を楽しめます。

【榛名湖】

群馬県高崎市榛名湖町

伊香保温泉(群馬)

伊香保温泉には日帰りで入浴できる施設が多くあります。周遊バスもあるので、一日満喫できるでしょう。伊香保温泉源泉近くにある河鹿橋は紅葉の時期になると毎年ライトアップの演出を行っていて、夜の紅葉見物の名所です。

【伊香保温泉】

群馬県渋川市伊香保町

関東の日帰りで楽しめる秋のお出かけスポット【子連れにおすすめ】

次は、子連れにおすすめのスポットを紹介します。

秋川渓谷(東京)

車でも電車でも新宿から約1時間でアクセスできる場所にあります。紅葉シーズンは毎年多くの観光客が訪れる人気スポットで、特に十里木周辺の紅葉は見事です。ハイキングはもちろん、釣りやバーベキューなども楽しめます。

【秋川渓谷】

東京都あきる野市

佐倉草ぶえの丘(千葉)

広大な敷地で動物とのふれあいや自然が楽しめるレジャースポットです。園内は「森のアスレチック」や「ミニ鉄道」など子ども向けの施設が充実しているので、家族でのお出かけにぴったり。コップやお皿などを作れる陶芸体験も思い出作りにおすすめです。

【佐倉草ぶえの丘】

千葉県佐倉市飯野820

マザー牧場(千葉)

羊や馬をはじめとしたさまざまな動物とのふれあいや季節の花々、味覚狩りが楽しめる観光牧場。秋はキウイフルーツ狩りを開催中です。そのほかジップラインやバンジージャンプなどのアクティビティ、バターやジャムの手作り体験などもあるので一日中遊べます。

【マザー牧場】

千葉県富津市田倉940-3

国営武蔵丘陵森林公園(埼玉)

東京ドーム約65個分に相当する広さを誇る、全国で初めての国営公園。サイクリングコースがあり、園内のレンタサイクルを利用するほか、自分の自転車を持ち込むこともできます。体を動かしながら自然を満喫したい人におすすめです。

【国営武蔵丘陵森林公園】

埼玉県比企郡滑川町山田1920

ムーミンバレーパーク(埼玉)

ムーミンの物語をモチーフにしたテーマパーク。秋には園内の自然も季節の表情を見せ、ムーミンの世界観とともに楽しむことができます。アクティビティや展示、キャラクターのグリーティングなどもあり、自然とテーマパークの両方を楽しめるのが魅力です。

【ムーミンバレーパーク】

埼玉県飯能市宮沢327-6 メッツァ

国営ひたち海浜公園(茨城)

季節の花々を楽しめるだけでなく遊園地「プレジャーガーデン」も併設されており、幅広い年齢層に人気のスポットです。アトラクションは定番のメリーゴーランドや観覧車から、ユニークなVRライドやパターゴルフユニークまで、豊富なラインナップが揃います。

【国営ひたち海浜公園】

茨城県ひたちなか市馬渡字大沼605-4

関東の日帰りで楽しめるお出かけスポットで秋の思い出を作ろう!

関東には紅葉が見られる公園から、渓谷、温泉、レジャー施設まで、日帰りで楽しめるお出かけスポットがたくさんあります。紅葉狩りに行く、旬の味覚を味わう、温泉でゆっくり疲れを癒やすなど、好みに合わせて計画してみてはいかがでしょうか。