日本テレビ系バラエティ特番『誰も知らない明石家さんま 第11弾』(12月14日19:00～)では、スペシャルドラマ「さんまと坂本九 2人の国民的スター 知られざる運命」が放送。若き日の明石家さんまと坂本九さんを、山田裕貴と山本耕史がそれぞれ演じる。

さんまの知られざる一面をあらゆる手法で掘り起こしてきた同番組。今回は、大スターとして活躍していた坂本九さんと、寝る暇もなく働き、まさにスターへの道を駆け上がっていたさんまの知られざる運命を完全ドラマ化する。

1985年8月12日、日本航空123便が消息不明となった。乗客乗員合わせて524人の中に、昭和を代表する国民的スター・坂本九さんも乗っていた。

日本国民が固唾を呑んで事故の詳細を見守る中、さんまの周辺も慌ただしく情報が錯綜していた。「さんまも乗っている…」。さんまは、大阪のラジオ『MBSヤングタウン』に出るため、毎週月曜日に18時12分発の「日本航空123便」に乗っていた。

あれから40年、昭和・平成・令和の芸能界を駆け抜けてきたさんまは、あの時何を思ったのか。さんま本人はもちろん、関係各所への綿密なインタビューをもとに、さんまと坂本九さんの知られざるドラマが明らかになる。

さんまを演じた山田は、撮影を終えて「さんまさんを擬似体験させてもらいながら、感じるものがたくさんありました。演じるまで、テレビで見るさんまさんしか知らなかったので、泣けてきてしまいました」とコメント。坂本九さんを演じた山本も「このドラマは、すごく素敵なさんまさんの1ページを描いた作品になっていると僕は思うので、関わらせていただいてとてもうれしかったです」と思いを寄せた。

コメント全文は、以下の通り。

山田裕貴

さんまさんを擬似体験させてもらいながら、感じるものがたくさんありました。

演じるまで、テレビで見るさんまさんしか知らなかったので、泣けてきてしまいました。

さんまさんを演じられるからこそ、僕も笑おうと思えました。

大事な人生の一部を演じさせていただきありがとうございました。

山本耕史

僕の中の坂本九さんのイメージは笑顔が印象的な方で、すごく優しい雰囲気と独特のオーラを持っている方だなという記憶がありました。今回のドラマでセリフを言ったとき、さんまさん役の山田くんが「すごく九さんっぽいです！」と言ってくれたとき、安心できた瞬間でした。このドラマは、すごく素敵なさんまさんの１ページを描いた作品になっていると僕は思うので関わらせていただいてとてもうれしかったです。

【編集部MEMO】

