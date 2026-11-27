丸千代山岡家は11月24日、奈良県初出店となる「ラーメン山岡家 大和郡山店」(奈良県大和郡山市)をオープンした。
同ブランドは北海道から九州まで全国191店舗(10月末現在)を全店直営で展開。店舗で4日間かけて仕込む豚骨スープや店内仕込みのチャーシュー、白髪ネギなど手作りにこだわったラーメンを提供している。
新店舗は24時間営業で座席数は54席、普通車48台・大型車11台の駐車場を完備する。
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