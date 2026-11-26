「どうして私ばかり?」

そんな思いを抱えながら働いている人は決して少なくありません。

雇用者のうち4割近くが「非正規雇用」だという現在の日本。働き方のひとつとして広がる一方で、待遇差やキャリア形成の不安、周囲の何気ない一言に傷つく瞬間など、当事者でなければ見えにくい苦しさもあります。非正規という立場ゆえに声をあげにくく、理不尽を飲み込むしかない─。そうした経験が積み重なることで「本当にこのままでいいのかな…」と自問する人もいるのではないでしょうか。

一方、ずっと正社員で働いていると、こうした苦悩をはじめとする非正規雇用の実情を知る機会が少なく「自分とは関係ない話」として受け止めがちです。しかし、非正規雇用をめぐる問題は社会課題の一つであり、正社員にとっても決して他人事ではありません。

本連載では、非正規雇用で働いた経験を持つマイナビニュース会員のアンケートをもとに、非正規雇用にまつわるエピソードを漫画形式で紹介します。自分と似た境遇の声に触れることで救われる人もいれば、これまで気づかなかった視点にハッとする人もいるはずです。ぜひそれぞれの視点で受け取ってみてください。

→✅「非正規雇用にまつわる実話」を1話から無料でイッキ読み!

仕事ができる有能な派遣社員を、会社が手放した理由とは…

仕事ができて周囲から頼りにされるような有能な人であっても、コスト削減のために派遣切りの対象になってしまうことがあるようです。本人に問題はないのに会社の都合で辞めなければならないとなると、「何のために頑張ってきたんだろう…」とやるせない気持ちになってしまうでしょう。

また周囲の派遣社員も、頑張っている人が報われない現実を目の当たりにすると、モチベーションが下がってしまいますよね。もちろん、会社側にも事情があることは理解できますが、本人の気持ちや現場への影響も考えて慎重な判断をしてほしいものです。

非正規雇用を取り巻く環境の変化

働き方改革によって、ここ最近は非正規雇用を取り巻く環境も変わりつつあり、「働きやすくなった」と感じている人もいます。実際に今回マイナビニュースで行ったアンケートでは、非正規雇用で働く当事者たちのポジティブな声も多く見られました。

しかしその一方で、「まだ何も変わっていない」と感じる人がいるのも事実です。制度ができても現場での理不尽や違和感がすぐに消えるわけではありません。

本連載では今後も当事者の声をもとに、非正規雇用のリアルを紹介していきます。あなたの働く環境と重ねながら、自身のキャリアやこれからの職場のあり方を考えるきっかけにしてみませんか。

調査時期: 2026年6月19日

調査対象: マイナビニュース会員

調査数: 500人

調査方法: インターネットログイン式アンケート