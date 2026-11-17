セブン‐イレブン・ジャパンは11月18日～12月1日まで、「がばいうまか佐賀フェア」を佐賀県内のセブン‐イレブン店舗で開催する。

がばいうまか佐賀フェア

佐賀県との包括協定締結10周年を記念したフェア

同社は1982年に佐賀県へ初出店し、2016年には同県と包括協定を締結。地産地消商品の発売など、さまざまな取り組みを続けてきた。協定締結10周年を記念した今回のフェアでは、佐賀県に馴染みの深い商品を発売する。

「ドライブイン鳥監修 鳥めしおむすび」(235.44円)は、2023年の発売時に好評を博した、佐賀県の人気店「ドライブイン鳥」監修のおにぎり。鳥皮から出た油を炊きあがったごはん、具材と一緒に混ぜ込み、鳥の旨みを最大限に引き出した。11月24日以降、佐賀県以外の一部九州エリアでも販売する。

「佐賀ラーメン 佐賀県産のり使用」(583.20円)は、まろやかな豚骨スープと柔らかい麺が特長のご当地麺「佐賀ラーメン」を商品化したもの。卵黄風のポーションをスープに溶かしながら、佐賀県産のり(別添)と合わせて楽しめる。同商品は11月17日に発売した。11月24日以降、佐賀県以外の一部九州エリアでも販売する。

地域で馴染のある関連商品も展開

関連商品として、「佐賀県産ほうれん草サラダ」(183.60円)や、「ブラックモンブラン いちごさん」(194.40円)、「SAGA HI 350ml」(550円)のほか、ドライブイン鳥の「鳥めしの素130g」(702円)、「鳥スープ」(248.40円)、「うまいたれ」(702円)なども取り揃える。

左から「セブンプレミアム 佐賀県産ほうれん草サラダ」(183.60円)、「SAGA HI 350ml」(550円)