桂花拉麺は11月11日の「めんの日」に合わせ、全国のラーメン好きな男女1,005人を対象に「理想のラーメン」に関する調査を実施した。その結果、好きなトッピングの1位は「チャーシュー・角煮」(64.2%)、2位は「煮卵・味付け玉子」(52.8%)となった。また、64.0%がラーメンを食べる際に栄養バランスを気にしていることもわかった。

まず、最も好んで食べるラーメンのスープの味を尋ねたところ、1位は「醤油」(28.1%)、2位は「味噌」(26.2%)、3位は「豚骨」(20.6%)となった。上位3種類で全体の74.9%を占めている。

麺の硬さについては、「普通」が50.3%で最多。「やや硬め」(37.9%)と「非常に硬め」(6.5%)を合わせた硬め派は44.4%となり、4割を超えた。

続いて、ラーメンのトッピングにあったらうれしい具材を尋ねると、「チャーシュー・角煮」が64.2%で最多となった。次いで「煮卵・味付け玉子」(52.8%)、「ネギ」(27.8%)と続き、肉や卵などの食べ応えのある具材が上位に並んだ。

さらに、トッピングの「最強の組み合わせ」については、「肉×卵」が42.0%で1位に。「肉×野菜」(32.0%)、「野菜×にんにく」(10.7%)が続いた。

一方、ラーメンを食べる際に野菜不足などの栄養バランスが気になるか尋ねたところ、「非常に気になる」が22.0%、「やや気になる」が42.0%で、合計64.0%が気になると回答した。

栄養バランスが気になる理由としては、「野菜が不足しがちだから」(53.2%)が最も多く、「カロリーや塩分が多いから」(40.6%)、「炭水化物や脂質が多いから」(35.5%)が続いた。

最後に、満足度の高いラーメンに求める要素を尋ねると、「一杯で『食べた!』という満足感が得られる」(41.2%)が最多。「また食べたくなる味である」(40.6%)、「味・量・価格のバランスが良い」(33.8%)が続き、食べ応えや味に加えて価格とのバランスも重視されていることがわかった。

調査は2026年10月2～5日、ラーメン好きと回答した全国の男女1,005人を対象にインターネットで実施された。