徳島県鳴門市のラーメン店「とりとたい」は、オープン4周年を記念し、速水もこみちさんと共同開発した2種類の限定メニューを2026年11月29日から期間限定で販売する。ラインナップは「速水もこみち流とりとたいラーメン」と「台湾風鶏肉飯（チーローハン）」の2品だ。

徳島の食材を盛り込んだ限定ラーメン

「速水もこみち流とりとたいラーメン」は税込1,600円。鶏の旨みを凝縮した清湯スープをベースに、徳島産の鳴門金時、鯛、すだち、モンゴウイカを使用する。さらに、速水さんが京都でレストランを営むことにちなみ、九条ネギをトッピング。徳島の食材と速水さんのアイデアを組み合わせた一杯に仕上げた。

阿波尾鶏を使った「台湾風鶏肉飯」も登場

「台湾風鶏肉飯（チーローハン）」は税込600円。徳島県産の阿波尾鶏をほぐし、フライドエッグ、フライドエシャロット、パクチーとともに盛り付ける。フライドエシャロットの香ばしい油を使った特製ダレが鶏肉の旨みを引き立て、食感と香りも楽しめるメニューとなっている。

4周年をきっかけに速水もこみちさんへ開発をオファー

今回のコラボは「とりとたい」4周年を記念したもの。料理に関する知識やメニュー開発などでも活動する速水さんへオファーし、速水さん自身も徳島を訪れて、スタッフとアイデア出しや試作を重ねたという。「とりとたい」は2022年に鳴門市で創業し、鳴門鯛と鶏ガラを使ったスープや自家製麺など、地元食材を生かしたラーメンを提供している。

今回のコラボメニューを共同開発した速水もこみちさん

商品・店舗情報

〇速水もこみち流とりとたいラーメン／台湾風鶏肉飯（チーローハン）

価格：1,600円（税込）／600円（税込）

発売日：2026年11月29日（日）

提供数：発売翌日以降はそれぞれ1日30食限定

販売期間：期間限定、終了時期未定

※発売初日は提供数の制限なし



〇とりとたい 鳴門店

住所：徳島県鳴門市撫養町大桑島濘岩浜48-60

電話番号：088-624-8185

営業時間：平日11:00～15:30、17:00～20:00（L.O.19:30）／土日祝11:00～20:00（L.O.19:30）

定休日：なし

11月29日の営業時間：11:00～15:00（L.O.14:30）

11月29日の提供メニュー：限定メニュー2品のみ



まとめ

「とりとたい」の4周年を記念した今回のコラボでは、徳島産の食材を取り入れた限定ラーメンと阿波尾鶏の台湾風鶏肉飯を用意する。いずれも11月29日発売で、発売翌日以降は1日30食限定。徳島の食材と速水もこみちさんの発想を組み合わせた、この店舗ならではの期間限定メニューとなる。