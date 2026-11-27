コスモ石油、コスモ石油マーケティング、東日本旅客鉄道(JR東日本)、日揮ホールディングス(日揮HD)、レボインターナショナル、SAFFAIRE SKY ENERGYの6社は、「環境価値付き軽油」の供給と利活用を国内で初めて開始する。

原料は国内の廃食用油。これを国内初の国産SAF(持続可能な航空燃料)大規模製造装置で処理し、国産次世代型バイオディーゼル燃料(国産HVO)を製造する。環境価値付き軽油は、この国産HVOに由来する環境価値を既存の軽油に付加したものだ。

コスモ石油堺製油所構内の国産SAF製造装置

廃食用油を回収して国産HVOを製造

今回の取り組みでは、JR東日本と日揮HDとの連携により、JR東日本グループの商業施設・ホテルなどから排出される廃食用油をレボインターナショナルが回収する。

SAFFAIRE SKY ENERGYは、回収された廃食用油を原料としてSAF製造装置で国産HVOを製造。コスモ石油とコスモ石油マーケティングが、ISCC PLUS認証に基づくマスバランス方式により既存軽油にその環境価値を100％割り当てることで、環境価値付き軽油を生み出す。

HVO(Hydrotreated Vegetable Oil：水素化植物油)は、廃食用油などのバイオマスを原料とし、石油由来の軽油と同じ炭化水素構造を持つ燃料だ。

環境価値付き軽油は、JR東日本の資源循環事業コンセプト「UPCYCLING CIRCULAR」の実現に向けて、JR東日本グループの旅客事業用バスや物流・清掃事業用業務車両などで利活用する。

環境価値付き軽油の利活用の概要(2026年11月26日時点)は以下の通り。

期間：2026年12月～(予定)

CO2削減効果：約83％(LCA上、対軽油)

廃食用油の排出元：アトレのOIMACHI TRACKS(東京都品川区)またはアトレ竹芝(東京都港区)など(予定)、日本ホテルのメズム東京、オートグラフ コレクション(東京都港区)

国産HVOの製造拠点：SAFFAIRE SKY ENERGY 堺工場(コスモ石油堺製油所構内、大阪府堺市)

利活用先：ジェイアールバス関東、ジェイアールバス東北(バスなど)、ジェイアール東日本物流、JR東日本環境アクセス(業務用車両など)

各社の役割

既存の車両や供給網をそのまま活用

HVO由来の環境価値をマスバランス方式で既存軽油に割り当てるため、既存の燃料を変えることなく脱炭素化に貢献できる。バイオディーゼル燃料の課題であった車両や燃料供給網をそのまま活用できることから、脱炭素化が難しい公道走行車両の脱炭素化に大きく貢献するという。

また、今回の取り組みは、資源エネルギー庁が主導する「クリーン燃料証書制度」の実証事業における検証対象のひとつとして実施する。実証事業を通じて、国産HVOの環境価値を証書化し、その移転・利用状況を適切に管理する仕組みの有効性を検証する。

SAFFAIRE SKY ENERGYは、コスモ石油、日揮HD、レボインターナショナルが2022年に設立した会社。廃食用油を原料に国産SAF・国産HVOを製造する国内唯一のプラントとして、2024年12月にコスモ石油堺製油所構内でSAF製造装置の建設を完了し、2025年4月から国産SAFの供給を開始している。