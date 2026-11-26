コスモエネルギーホールディングスとグループ会社のコスモエネルギーソリューションズは、コスモエネルギーソリューションズが運営する小豆島太陽光発電所(香川県小豆島町)において、発電所敷地内に蓄電池を併設する事業を開始する。コスモエネルギーグループにおいて再生可能エネルギー電源への蓄電池併設を事業化する初の取り組みで、2028年1月の運転開始をめざす。

小豆島太陽光併設蓄電所の完成予想図

発電した電気を蓄電池にためて「タイムシフト」

近年、再生可能エネルギーの導入拡大に伴い、電力供給が需要を上回る時間帯が増え、発電設備の出力を抑える「出力制御」が増加している。脱炭素社会の実現に向けては、太陽光発電のポテンシャルを最大限に活かすため、蓄電池を活用した取り組みが注目されている。

今回の事業では、太陽光発電所の敷地内に新設する蓄電池と既存の太陽光発電設備を、コスモエネルギーソリューションズが一体的に運営する。蓄電池の容量は、一般家庭約700世帯分の1日の使用電力量に相当する。

既存の太陽光発電設備は、FIT(固定価格買取制度)からFIP(市場価格にプレミアムを上乗せする制度)への移行に向けて準備を進めている。FIPへの移行後は、発電状況、蓄電池の状態、電力市場価格などを踏まえて充放電計画を最適化。日中に発電した再生可能エネルギー電力を蓄電池へ充電し、需要が高まる時間帯に放電する「タイムシフト」に加え、卸電力市場と需給調整市場での取引を最適に組み合わせる「マルチユース運用」を行う。これにより、再生可能エネルギーの有効活用と発電事業の収益性向上を図るとともに、電力系統の安定化に寄与するという。

小豆島太陽光併設蓄電所の概要は以下の通り。

所在地：香川県小豆島町

太陽光発電設備の発電開始時期：2015年8月

太陽光発電出力：約2MW

併設蓄電池の運転開始時期(予定)：2028年1月

採用蓄電池：パワーエックス製

蓄電池出力：約2MW

蓄電池容量：約8MWh

知見を他社の太陽光発電所にも展開

コスモエネルギーグループは長期ビジョン「Vision2035」において、電力サプライチェーンへの取り組みを重要な施策のひとつに掲げ、サービスステーション跡地を活用した系統用蓄電所の建設など、蓄電ビジネスを推進している。今後は今回の事業で得られる知見を他社が保有する太陽光発電所へ展開し、再生可能エネルギーの価値最大化と電力サプライチェーンの強化をめざすとしている。