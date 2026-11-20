コスモ石油マーケティングが「コスモMyカーリース」で「AIロープレ」の運用を始めた。AIを相手に商談を練習できるシステムで、導入テストでは約2年間契約がなかったスタッフが自主練習で得点を伸ばし、成約につなげたという。

累計15万台突破の裏で、教育が追いつかない

人手不足やスタッフの教育が課題となる中、コスモ石油マーケティングはAIを活用した商談トレーニング「AIロープレ」の運用を開始した。目的は、個人向けカーリース事業「コスモMyカーリース」を扱うスタッフの提案力を高めること。AIに接客を任せるのではなく、スタッフがAIを相手に商談を練習し、接客スキルを磨く仕組みだ。11月13日に開催された説明会では、AIロープレの導入背景や具体的な仕組み、導入テストの成果などが紹介された。

2011年度にスタートした「コスモMyカーリース」は、国産全メーカーの車種から選べることや、税金・車検・メンテナンス費用などを月々定額にできることが特徴だ。利用者の支持を集め、累計契約台数は15万台を突破した。同社にとってカーリースは、サービスステーションでの給油や洗車、車検といった日常的なサービスに加え、クルマの購入や乗り換えまで顧客を継続的にサポートできる重要な事業となっている。

契約台数が伸びる中、課題となっているのがサービスステーションの店舗数やリース業務に携わるスタッフの減少だ。限られた人員で事業を成長させるには、スタッフ一人ひとりの提案力を高める必要がある。しかし、従来の教育方法には限界があった。

リテール部長の堀口圭一氏によると、これまでの商談トレーニングは集合研修や現場でのOJTが中心だった。ただ、カーリースの商談は1回あたり1～2時間かかり、ロールプレイングには相手役も必要になる。店舗や指導者によって教え方や評価基準が異なるため、全国で教育の質をそろえることも難しかった。

全国約15カ所を巡回する集合研修も実施してきたが、店舗ごとの参加機会は年1回程度。遠方から参加する場合は前泊が必要になることもあり、研修に丸一日を費やさなければならない。「人手不足で店舗を離れられず、参加が難しいケースも増えていました」と堀口氏は振り返る。

リテール部長の堀口圭一氏

商品自体の複雑さも、スタッフの教育を難しくしていた。カーリースは単にクルマを販売するサービスとは異なり、金融商品としての側面も持つ。月額料金の仕組みだけでなく、メンテナンスや税金、車検、契約期間、中途解約の条件など、幅広い知識が必要になる。しかも、顧客によってクルマの使い方や予算、生活環境は異なる。商品知識を覚えるだけではなく、それぞれの希望や悩みを聞き取り、適切な提案につなげなければならない。

「PowerPoint形式のマニュアルなど、紙やデジタルの教材はすでに用意していました。ですが、知識を身につけることと、それを実際の商談で使ってお客様にわかりやすく説明することは別です。そこに難しさがありました」(堀口氏)

こうした教育機会の不足と商品説明の難しさを解決するために、同社が導入したのがAIロープレだ。

AIを相手に何度でも商談練習ができる

AIロープレは、エクサウィザーズのAI対話型ロールプレイングサービス「エクサベース ロープレ」を活用し、コスモエネルギーグループがカーリース事業の開始当初から続けてきたロールプレイング大会の知見を生かしたシナリオで構築した。最大の特徴は、練習相手を確保する必要がなく、スマートフォンやパソコンを使って、時間や場所を問わず何度でも商談練習ができることだ。AIが顧客役となってスタッフと会話し、顧客の要望を聞き取る力や提案内容を全国共通の基準で採点。改善点も具体的に解説してくれる。

説明会では、実際の接客を想定したデモンストレーションが行われた。顧客役の設定は、走行距離が約9万5,000キロに達した10年落ちのスズキ「ワゴンR」に乗る25歳の女性(会社員・一人暮らし・交際2年目の彼氏がいる)。オイル交換のために来店したこの女性客に、作業終了後に声をかける場面から商談が始まった。

商談に長けているスタッフがAIロープレを実践

評価されるのは商品知識だけではない。顧客との会話を通じて、急な修理費用や次回の車検代への不安、キャンプなどで荷物を積む際の不便さ、翌年に予定している入籍による生活の変化などを聞き出せるかも重要なポイントとなる。

顧客が何を最も不安に感じているのかを確認し、その希望に合った車種や契約内容を提案できるかも評価の対象だ。デモでは顧客の生活環境や荷物の積載量を踏まえてコンパクトSUVを提案。月額料金に含まれる費用や契約満了時の選択肢などを説明する様子が紹介された。

デモで商談を実演したスタッフは、合格ラインの70点を上回る78点を獲得した。AIロープレでは、商談終了後に会話内容を分析し、項目ごとの評価や改善点を確認できる。

「AIが会話の音声データを解析し、項目ごとの点数や改善点を具体的に指摘します。会話の記録はCSVファイルで出力できるので、自分が何をどう話したのかを客観的に振り返ることができるんです。合格したら終わりではなく、AIが示した改善点を見直して何度でも練習できるのが強みです」(堀口氏)

評価結果は項目ごとに評価点と改善点をフィードバックする

練習内容は記録として残せるため、上司がその場に同席する必要もない。後からスタッフの商談内容を確認し、具体的なアドバイスをすることも可能だ。

スタッフは自分の課題を把握しながら繰り返し練習でき、指導する側も全国共通の評価基準をもとにアドバイスできる。従来の集合研修では難しかった、継続的な学習と教育の質の均一化につながる仕組みとなっている。

34点から78点へ、成約ゼロのスタッフに起きた変化

本格運用に先立ち、同社は9月に直営店のスタッフ90人を対象とした導入テストを実施した。70点を合格ラインとしたところ、55人が合格。全体の平均挑戦回数は5.2回、合格者の平均は8.5回だった。多くのスタッフが繰り返し練習しながら、商談に必要な知識や提案力を身につけていったことがわかる。

中でも印象的な事例として、茨城県内の店舗に勤務するスタッフが挙げられた。このスタッフは約2年間、カーリースの契約を1台も獲得できていなかったという。導入テストでも初回の得点は34点と、合格ラインには遠く及ばなかった。

「本人はその結果が相当悔しかったようで、テスト期間が終わった後も一人で10回ほど練習を重ねたんです」(堀口氏)

その結果、得点は34点から78点まで上昇。その後は店舗でお客様と日常会話をする中で、自然とカーリースの話題を切り出せるようになり、1台の成約につながったという。テスト開始から約2カ月での出来事だ。

導入テストでは、業務の合間にスマートフォンを使って練習するスタッフも多く見られた。店舗を離れることが難しい現場でも、空いた時間を活用して商談スキルを磨ける点は大きなメリットだ。同社はこうした導入テストの結果を踏まえ、全国約800の加盟店に向けて順次案内を開始。AIロープレはインターネット環境があれば利用でき、当面は無料で提供する方針だ。