あしたるんるんラボは11月20日、女性ホルモン大学がプロデュースした女性が持ちやすいコンドーム「ウィズムーン I'm Ready. condom」(アイムレディー コンドーム)を発売した。

ウィズムーン I'm Ready. condom

同商品は、コンドームを持つことやパートナーと避妊について話すことへの心理的なハードルを下げ、絆創膏や常備薬と同じように、自分の体を守るための備えとして日常的に持ち歩ける存在を目指して開発した。「自分を守る、絆創膏と同じようなエチケット品」としてとらえ、かわいく・前向きに持ち歩けるようデザインしている。

かわいい缶ケース

持ち歩き中の劣化を防ぎつつ、絆創膏や常備薬、ヘアゴムなども一緒に収納できる大きめの缶ケースを採用し、自分の気持ちや意思を貼って表現できるデコシールを付けた。シールには「Talk first(まずは、話そう)」「No means No(イヤなことは、イヤ)」「I choose me(わたしは、わたしを選ぶ)」「Better together(ふたりで、大切に)」「Be you(あなたらしく)」の5つのメッセージを用意し、愛着を持って持ち歩くきっかけやパートナーと話すきっかけにつなげる。

缶ケース・コンドーム3枚・デコシール1枚・取扱説明書付きで990円。