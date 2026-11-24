クリニックフォアは2026年11月16日、18～49歳の女性を対象に実施した「ピル利用に関する調査」の結果を発表した。調査は2026年9月24日～9月25日、スクリーニング調査2,282人、本調査400人から回答を得た。

低用量ピルをやめた・諦めた経験のある女性は約4人に1人

18～49歳の女性1,809人に、低用量ピルの服用状況について尋ねたところ、「現在は服用していないが、過去に服用していた」と回答した人は14.9%、「服用したことはないが、検討したことはある」と回答した人は9.8%だった。この2つを合わせると24.7%となり、約4人に1人が低用量ピルの服用をやめた、または服用を諦めた経験があることがわかった。

なお、今回の調査では「低用量ピルをやめた・諦めた経験」について、過去に服用していた人と、服用したことはないものの検討したことがある人を合わせて集計している。

低用量ピルの服用状況

低用量ピルをやめた・諦めた人の57.0%が医師に相談せず自己判断

低用量ピルを過去に服用していた人、または服用を検討したことがある人の計200人に、服用しない、あるいはやめる判断をする際に医師へ相談したか尋ねたところ、「医師には相談せず、自分で判断した」と回答した人は57.0%だった。一方、「医師に相談し、医師の判断で服用しないことになった」は13.5%、「医師に相談したが、最終的に自分で判断した」は20.0%。医師に相談した人は、合わせて33.5%にとどまった。

低用量ピルの服用を慎重に判断する必要がある場合でも、ミニピルなど別の選択肢を検討できることがある。医師に相談せず、自己判断で服用を諦めている人がいる実態がうかがえる。

低用量ピルをやめた・諦めた理由、最多は「費用が高い」

低用量ピルを過去に服用していた人、または服用を検討したことがある人の計200人に、服用しなかった、またはやめた理由を尋ねたところ、最も多かったのは「費用が高いと感じた」(39.0%)だった。

次いで「通院が面倒だった」(31.5%)となり、約3割が通院の手間を理由に挙げた。費用だけでなく、通院のハードルも低用量ピルの服用を諦める要因となっていることがわかった。

「太る」「将来の妊娠に影響する」といった不安から服用を諦める人も

低用量ピルを過去に服用していた人、または服用を検討したことがある人の計200人のうち、「太るのが怖かった」「将来の妊娠に影響しそうで怖かった」のいずれか、または両方を理由に挙げた人は21.5%にのぼった。

一方、低用量ピルの服用による将来の妊娠のしやすさへの影響については、近年の研究で影響しないことがわかっているという。

妊娠を希望する女性が低用量ピルの服用を中止してから妊娠が成立した割合を調べた研究では、中止後1周期目で21.1%、3周期目で45.7%、1年後で79.4%、2年後で88.3%だった。この割合は、低用量ピルを服用したことのない女性の妊娠率と変わらないと報告されている。

また、低用量ピルと体重増加の因果関係についても、検証の結果、立証されていないという。インターネット上では、低用量ピルの服用によってむくみが生じ、太ったと感じるという情報も見られるが、むくみの原因については医学的に明確になっていない。

低用量ピルに含まれるプロゲステロンが食欲を増進させるため太るという説についても、明確な根拠はない。低用量ピルの添付文書には、副作用として「食欲減退」が挙げられている。

年齢・喫煙・BMI・片頭痛などを理由に服用を諦めた人は28.5%

低用量ピルを過去に服用していた人、または服用を検討したことがある人の計200人のうち、28.5%が「自分の年齢では飲めないと思った」「喫煙しているため飲めないと思った」「体重・BMIが高めのため飲めないと思った」「片頭痛があるため飲めないと思った」「持病や服用中の薬があるため飲めないと思った」のいずれかを選択した。

こうした理由から低用量ピルの服用を諦めていた場合でも、医師と相談することで、新たな選択肢となるミニピルを検討できる可能性がある。

医師が解説、自己判断で服用を諦めず相談を

クリニックフォアの監修医である山田光泰医師は、今回の調査で低用量ピルをやめた、または服用を検討したものの服用に至らなかった人の57.0%が、医師に相談せず判断していた点に注目した。

また、21.5%が「太るのが怖い」「将来の妊娠に影響しそう」といった不安を理由に挙げていたことについて、低用量ピルと体重増加との因果関係はないという研究報告があり、妊孕性にも影響しないというデータが出ていると説明した。

一方、年齢や喫煙、BMI、片頭痛などの持病の有無、服用中の薬は、低用量ピルを服用できるか判断するうえで大切な情報となる。ただし、これらの項目だけで一律に服用の可否が決まるわけではなく、診察で個別に確認する必要があるという。

エストロゲンを含まないミニピルなど、別の選択肢を検討できる場合もあるため、不安があるときは自己判断で服用を諦めたり、再開したりせず、医師に相談するよう呼びかけている。

ミニピルの内容まで理解している人はわずか6%

クリニックフォアが2026年7月に18～49歳の女性1,031人を対象に実施した調査では、「ミニピル」について「知っており、内容もよく理解している」と回答した人はわずか6%だった。「名前は知っているが、内容は知らない」と回答した人を合わせると、ミニピルを知っている人は約27%にのぼるものの、内容まで理解している人は少ない結果となった。

ミニピルを知っているか

ミニピルは、低用量ピルの服用を慎重に判断する必要がある人にとっても、医師と相談のうえで検討できる場合がある選択肢だ。日本国内では2025年5月に初めて承認され、同年6月に発売された。

ミニピルはエストロゲンを含まない経口避妊薬

ミニピルは、従来の低用量ピルとは配合されている成分が異なる経口避妊薬。低用量ピルには卵胞ホルモンのエストロゲンと黄体ホルモンのプロゲステロンが含まれているのに対し、ミニピルにはエストロゲンが含まれず、黄体ホルモンのみが配合されている。

低用量ピルで注意が必要とされる血栓症は、主にエストロゲンの作用との関連が指摘されている。年齢や喫煙習慣、BMI、前兆のある片頭痛、併用中の薬、既往歴などによっては、低用量ピルの服用を慎重に判断する必要がある。

一方、ミニピルはエストロゲンを含まないため、エストロゲンを含む低用量ピルと比べて血栓症リスクが低いとされる。そのため、これまで低用量ピルの服用が難しいと判断された人にとっても、医師の診察のもとで検討できる選択肢となる場合がある。

なお、ミニピルを避妊目的で服用する場合は、生理1日目に服用を開始する必要がある。服用開始時期や飲み方は薬の種類や状態によって異なるため、医師への相談が必要だ。