同じ時期に就活をしていても、選考の進み具合は人それぞれ。頭では分かっていても、周りの状況を知ると、つい自分と比べてしまうこともありそうです。

今回は、人気漫画「#就活でやらかした話」から、内定が出ていない就活生がSNSを開いたときのエピソードをご紹介します。

ぜひ、このあとの展開を予想してみてください。

就活でやらかした話クイズ「SNSで見かけて落ち込んだ投稿の内容は?」

まだ内定が出ていない主人公。選考に落ちたことをSNSに投稿しようとします。

ところが、画面に並んだ投稿を見て、さらに落ち込んでしまうことに……。

さて、主人公はどんな内容の投稿を目にしたのでしょうか?

① 面接で失敗したという体験談

② 選考結果が届かないという相談

③ 第一志望の合格や内定の報告

・・・・・・・・・・・・・・

✅気持ちを吐き出すつもりで開いたSNSで……続きはこちら!

・・・・・・・・・・・・・・

※答えはこの記事の最後にあります。

周りと比べて焦ってしまうときも

就活中は「自分らしく進めたい」と思っていても、SNSで周りの近況を目にすると、つい焦ってしまうもの。「自分も早く決めなければ」と感じることもあるのではないでしょうか。

でも、内定を得る早さだけで、その後の働き方が決まるわけではありません。入社のタイミングにも選択肢があり、4月だけでなく、10月などの「秋入社」に対応している企業もあります。留学や秋の卒業などの事情に応じて、入社時期を相談できる場合もあります。

周りと同じペースで進んでいなくても、自分に合う会社や働き方を探す時間には意味があるはず。焦ったときこそ、入社時期も含めて、自分が納得できる選択肢に目を向けてみてはいかがでしょうか。

▶なお、今回の答えは③ 第一志望の合格や内定の報告 でした!

投稿を見た主人公はどうしたのか、まんが本編でチェック!!