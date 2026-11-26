就職先を選ぶとき、今やりたい仕事はイメージできても、5年後、10年後にどんな仕事をしていたいかまで明確に描くのは難しいものです。入社したら、ずっと同じ仕事をする――。そんなイメージを持っている人もいるかもしれませんが、働きながら新たな興味や得意なことに気づき、それまでとは異なる仕事へキャリアを広げていく道もあります。

その一例が、店舗勤務から広報、そして店舗開発へと活躍の場を広げてきたAOKIホールディングスの矢島さんです。

販売、広報、店舗開発と異なる仕事を経験するなかで、どのようにキャリアを築いてきたのでしょうか。さまざまな働き方やキャリアを歩む先輩たちから、そのヒントを探る本連載。今回は、矢島さんが歩んできた道のりや、新たな仕事に挑戦するなかで得た学びを紹介します。

「事業横断型キャリアパス」で、自分の可能性を広げる

2020年にAOKIホールディングスへ入社した矢島さん。入社の決め手のひとつになったのが、AOKIグループでは複数の事業を経験できることでした。インターンシップで新規事業を考えるワークに参加した際には、「挑戦したい」という思いを大切にし、それを支える人や環境がある会社だと感じたといいます。

入社後は、AOKIとORIHICAの店舗で接客を経験。AOKIでは清掃や商品整理の徹底、周囲の人の仕事ぶりから学ぶ姿勢を身につけ、ORIHICAでは、忙しいときにも店舗全体を見渡すことや、陳列方法によって商品の価値や印象が変わることを学びました。

その後は広報室へ異動。店舗でお客さまと向き合う仕事から、会社の取り組みやその背景をメディアや多くの人へ伝える仕事へと、大きく役割が変わりました。発信方法や表現を考え続ける難しさがある一方、発信への反応が直接返ってくることや、自分の言葉が誰かの行動につながることに面白さも感じていたそうです。

広報室で勤務していた当時の矢島さんの様子

さらに2024年には、AOKIホールディングスの店舗開発部へ。現在は商圏分析や契約文書管理などに携わっています。同年には宅地建物取引士も取得するなど、新たな仕事に必要な知識や専門性を身につけながら、さらにキャリアの幅を広げています。

店舗、広報、店舗開発。一見すると異なる仕事ですが、矢島さんにとっては、それぞれの現場で得た経験が次の仕事にもつながっています。

キャリアも、就職するタイミングも一つじゃない

キャリアは、最初からすべての道筋を決めておくものではないのかもしれません。働くなかで新たな興味や得意なことに気づき、これまでの経験を生かしながら次の一歩を選んでいく――。そうして少しずつ、自分らしいキャリアが形になっていくこともあります。

就職する時期も、その後に歩むキャリアも、選択肢は一つではありません。就職や転職を考えている人にとって、自分に合ったタイミングで一歩を踏み出し、その先にどんな可能性が広がっているのかを考えてみることも、自分らしいキャリアを描くきっかけになりそうです。

矢島さんのキャリアについてもっと詳しく知りたい方は、「AOKI GROUP STORIES」もチェックしてみてください。店舗開発部での仕事や宅地建物取引士の資格取得、今後挑戦したいことなどについて、インタビューで詳しく語られています。

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