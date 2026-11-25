選考中の企業がなくなり、また応募先を探すことに。就活を続けるなかで、そんな状況に落ち込んだ経験がある人もいるのではないでしょうか。

今回は、人気漫画「#就活でやらかした話」から、不採用が続く就活生に届いた連絡にまつわるエピソードをご紹介します。

ぜひ、このあとの展開を予想してみてください。

就活でやらかした話クイズ「落ち込む主人公に届いた通知とは?」

また不採用となり、選考中の企業がなくなってしまった主人公。次に受ける企業を探さなければと思っていたところ、スマートフォンに通知が届きます。

その内容を見て、主人公の気持ちは一変。

さて、どんな知らせが届いたのでしょうか?

① 別れた恋人から、復縁の申し出があった

② マイナビニュースで、就活4コマ漫画家デビューが決まった

③ 自分に関心を持った企業から、スカウトされた

・・・・・・・・・・・・・・

✅落ち込んでいた主人公が、思わず画面に見入った理由は?……続きはこちら!

・・・・・・・・・・・・・・

※答えはこの記事の最後にあります。

行き詰まったときこそ、選択肢を広げてみる

不採用が続くと、自分に合う会社が見つかるのか不安になることもあるのではないでしょうか。それでも、これまで見ていなかった企業や働き方に目を向けることで、新たな出会いにつながるかもしれません。

内定を得る早さだけで、その後の働き方が決まるわけではありません。入社のタイミングにも選択肢があり、4月だけでなく、10月などの「秋入社」に対応している企業もあります。卒業時期などの事情に応じて入社時期を相談できる場合もあり、自分に合ったスタートを考える手がかりになりそうです。

思うように進まないときも、自分に合う会社や働き方を探す時間には意味があるはず。焦ったときこそ、入社時期も含めて、自分が納得できる選択肢に目を向けてみてはいかがでしょうか。

▶なお、今回の答えは③ 自分に関心を持った企業から、スカウトされた でした!

通知を見た主人公の反応は、まんが本編でチェック!!