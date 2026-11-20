就活では、選考結果の通知に一喜一憂するもの。期待していた分だけ、不採用を受け止めるのに時間がかかることもありそうです。

今回は、人気漫画「#就活でやらかした話」から、不採用通知を受け取った就活生のエピソードをご紹介します。

ぜひ、このあとの展開を予想してみてください。

就活でやらかした話クイズ「不採用のあと、主人公が目を向けたのは?」

企業から届いた選考結果のメールを、受かっていてほしいと願いながら開いた主人公。しかし、そこに書かれていたのは、不採用を知らせる言葉でした。

ショックを受けた主人公ですが、そのあと「落ちてよかった」と自分に言い聞かせます。

さて、主人公は応募先のどんな点に目を向けたのでしょうか?

① 業界シェアが高くないこと

② 勤務予定の場所が遠いこと

③ 社名が長すぎて覚えられないこと

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✅不採用のショックから、どう気持ちを立て直した?……続きはこちら!

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※答えはこの記事の最後にあります。

不採用のあとも、自分に合う選択肢を

期待していた企業から不採用を告げられると、落ち込んだり、気持ちを切り替える理由を探したりすることもあるのではないでしょうか。すぐに前向きになれなくても、少しずつ次の選択肢に目を向けていきたいものです。

内定を得る早さだけで、その後の働き方が決まるわけではありません。入社のタイミングにも選択肢があり、4月だけでなく、10月などの「秋入社」に対応している企業もあります。留学からの帰国や秋の卒業など、自分の経験や事情に合ったスタートを相談できる場合もあります。

思うような結果が出なくても、自分に合う会社や働き方を探す時間には意味があるはず。焦ったときこそ、入社時期も含めて、自分が納得できる選択肢に目を向けてみてはいかがでしょうか。

▶なお、今回の答えは① 業界シェアが高くないこと でした!

主人公が「落ちてよかった」と思うまでの様子は、まんが本編でチェック!!