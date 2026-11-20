就活中は、面接の手応えがあっても、実際に結果が届くまではわからないもの。同じ企業を志望する友人がいると、選考の進み具合について話す機会もあるでしょう。

今回は、人気漫画「#就活でやらかした話」から、ある就活生のエピソードをご紹介します。

ぜひ、結末を予想してみてください。

就活でやらかした話クイズ「面接後、同じ会社を受けた友人と遭遇したら?」

ある会社の採用面接を受けた主人公。面接官からは「それでは結果は近日中にご連絡します」と伝えられ、面接を終えました。

それから1週間後、同じ会社を受けた友人と再会。友人は「俺受かってたよ」と、合格したことを報告してきました。さて、主人公には、どのような結果が届いていたでしょうか?

① 友人と同じく、採用通知が届いた

② 丁寧な「お祈りメール」が届いていた

③ 合否の連絡自体来ていなかった

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✅同じ会社を受けた友人は合格! 主人公の結果は......こちら!

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※答えはこの記事の最後にあります。

いやでも察してしまう......

就活の選考結果は、企業や選考状況によって連絡のタイミングが異なるもの。面接を受けたあとは、メールや電話が気になって何度も確認してしまう人もいるのではないでしょうか。

「合格した友人は2日で結果が届いたのに、自分は......」などと察してしまう時間が心苦しいですよね。

▶なお、今回の答えは③ 合否の連絡自体来ていなかった でした!

「どういうこと?」と思ったあなた、まんが本編で真意をチェック!!