「秋採用」という言葉は聞いたことがあっても、一般的な新卒採用との違いや、どのような企業が実施しているのかまでは知らない人も多いのではないでしょうか。

そこで、20～50代のマイナビニュース会員303人を対象に、「秋採用」の認知度やイメージを調査しました。本記事では調査結果を紹介するとともに、「秋採用」と「秋入社」の違いや企業が秋以降も採用を続ける背景、就活生にとってのメリットや注意点について解説します。

吉本隆男 よしもと・たかお キャリアライター&就活アドバイザー

1960年大阪生まれ。1990年毎日コミュニケーションズ(現：マイナビ)入社。採用広報ツールの制作を幅広く手がけ、その後、パソコン雑誌、転職情報誌の編集長を務める。2015～2018年まで就職情報サイト「マイナビ」の編集長を務めた後、地域創生をテーマとした高校生向けキャリア教育プログラムの開発に従事。2020年定年退職を機にキャリアライター&就活アドバイザーとして独立。

日本キャリア開発協会会員(CDA)、国家資格キャリアコンサルタント。著書に『保護者に求められる就活支援』(2019年/マイナビ出版) この著者の記事一覧はこちら

そもそも「秋採用」とは?

「秋採用」とは、一般的に夏以降から秋・冬にかけて行われる新卒採用を指します。現在の新卒採用では、大学3年生の3月に広報活動が始まり、4年生の6月から選考が本格化する流れが一般的です。秋採用は、この時期を過ぎてからも続けられる採用活動のことで、法律などで定められた制度ではありません。実施時期や呼び方は企業によって異なります。

「秋採用」と似た言葉に「秋入社」があります。秋採用が「選考の時期」を表すのに対し、秋入社は9月や10月など「入社の時期」を表す言葉です。秋採用で内定を得た人も、一般的にはほかの新卒者と同じように翌年4月に入社します。秋入社は、海外の大学を卒業した人や9月に卒業する人などに対応するため、一部企業が設けている仕組みです。

企業が秋採用を行う背景には、春から夏の採用で予定人数を確保できずに募集を続けたり、内定辞退による欠員を追加募集で補ったりといった事情があります。「マイナビ 2027年卒 企業新卒内定状況調査＜採用実績＞」によると、2027年卒の採用充足率(募集人数に対する内定者数の割合)は78.3％で、前年比8.6ポイント増となりました。5年ぶりに前年を上回ったものの、予定の人数に届いていない企業は少なくないようです。

「秋採用」を知っている人はどのくらい?

まず、「秋採用」という言葉を知っているか聞いたところ、最も多かったのは「聞いたことはあるが、詳しい内容は知らない」で37.3％でした。

一方、「聞いたことがない」は33.7％、「知っており、内容も理解している」は29.0％で、言葉を聞いたことがある人は一定数いるものの、内容まで理解している人は3割弱という結果になりました。

「秋採用」に抱くイメージは?

次に「秋採用」と聞いてどのようなイメージを持つかを尋ねたところ、最も多かったのは「募集している企業が少ない」(28.4％)でした。

次いで、「留学生や海外大学の卒業生など、通常の就活時期と合わない人材の採用」(27.4％)、「通常の採用時期とは異なる時期にも人材を確保するための採用」(22.1％)、「内定辞退などで生じた欠員を補うための採用」(21.5％)と続きました。

秋採用を人材確保の機会と捉える回答がある一方で、「募集が少ない」「欠員の補充」といった、限られた採用というイメージも一定数見られます。こうしたイメージは、実態とどの程度合っているのでしょうか。

「募集している企業が少ない」は本当?

イメージとして多く挙がった「募集している企業が少ない」について、企業側のデータを見てみましょう。「マイナビ 2027年卒 企業新卒内定状況調査＜採用実績＞」では、今後も採用活動を継続すると答えた企業の割合は66.8％でした。前年の70.9％よりは下がったものの、約3社に2社が秋以降も採用を続けていることになります。

採用活動を終える時期を見ても、11月以降と答えた企業は55.4％(※)と半数を超えています。2018年卒の37.3％と比べると18.1ポイント上がっており、秋以降も採用を続ける企業は、以前より増えていることがうかがえます。

採用を続ける理由は「内定者数の不足」(67.1％)が最も多い一方、「良い人材がいたら追加採用したいから」(32.0％)、「通年採用」(20.4％)を挙げた企業もあります。欠員補充という一面はありますが、それだけではなく、秋以降も良い人材と出会おうとしている企業があるのです。「選考のハードルが高い」というイメージについても、募集人数が少ないぶん狭き門に見えやすいものの、選考基準そのものが春から夏の採用より厳しいとは一概にいえません。

※11月〜翌年4月以降の月別の結果を合計して算出。2018年卒も同様

就活生にとって「秋採用」はどんな選択肢?

秋採用のメリットと、選択肢になり得る人

「マイナビ 2027年卒 大学生キャリア意向調査10月中旬＜就職活動・進路決定＞」によると、10月中旬時点の内定保有率は85.6％でした。一方で、内定を持ちながら活動を続ける学生と未内定の学生を合わせた活動継続率は20.6％で、約5人に1人が就職活動を続けています。秋以降の就職活動は、決して少数派だけのものではありません。

学生にとっての秋採用のメリットは、春から夏の就職活動で得た経験を生かせる点です。面接を重ねるなかで自己分析が進み、企業選びの軸がはっきりした状態で選考に臨むことができます。また、企業や募集状況によっては採用人数が限られる場合もありますが、自分の考えや人柄をじっくり伝えやすい選考になる可能性もあります。

秋採用は、たとえば次のような人にとって選択肢となり得ます。

・留学から帰国した人や、海外の大学に在籍している人

・公務員試験や大学院進学から、民間企業への就職に進路を変えた人

・部活動や研究に力を注ぎ、就職活動を始めるのが遅れた人

・内定を得たものの、本当にこの会社でよいのか迷っている人

応募条件や時期、利用するときのポイント

応募できるのは、多くの場合、翌春に卒業予定の学生です。企業によっては、既卒者や海外大学の卒業生も対象にしています。厚生労働省の指針では、企業に対し、既卒者が卒業後少なくとも3年間は新卒枠に応募できるよう努めることを求めています。卒業後に就職活動を始める場合も、募集要項を確認してみてください。

選考の時期は企業によって幅があります。前出の「マイナビ 2027年卒 企業新卒内定状況調査＜採用実績＞」では、採用活動を終える時期として12月(17.1％)、2月(12.7％)、3月(16.8％)を挙げた企業もありました。年明け以降も、採用の機会は残されています。

秋採用に応募する際は、春から夏に比べて情報が少ない点を意識しておきましょう。「マイナビ2027」などの就職情報サイトで秋採用の特集ページを見たり、「秋採用」「追加募集」などの言葉で検索したり、大学のキャリアセンターに寄せられている求人を確認したりと、積極的に情報を取りにいくことが大切です。

企業や募集状況によっては募集人数が限られたり、締め切りが早かったりする場合もありますので、気になる企業を見つけたら早めに応募するとよいでしょう。卒業論文や卒業研究との両立も、あらかじめ計画しておくと安心です。

秋採用について知っておきたいこと

では、「秋採用」について、どのようなことを知りたいと思っている人が多いのでしょうか。

複数回答で尋ねたところ、最も多かったのは「秋採用のメリット」(30.7％)でした。次いで「どのような企業が実施しているのか」(28.4％)、「特にない」(26.4％)、「応募できる人・応募条件」(25.7％)、「春～夏の新卒採用との違い」(25.1％)と続きました。

このほか、「秋採用を利用する際の注意点」(24.8％)、「企業が秋採用を行う理由」(23.4％)、「選考時期・スケジュール」(23.1％)も2割を超えています。

「特にない」との回答も26.4％あった一方、メリットや実施企業、応募条件など、具体的な情報への関心も幅広く見られました。

どのような企業が秋以降も採用を続けている?

「マイナビ 2027年卒 企業新卒内定状況調査＜採用実績＞」で、今後も採用活動を継続する企業の割合を企業の属性別に見ると、その傾向がつかめます。上場企業は60.8％、非上場企業は67.2％で、上場・非上場を問わず6割以上の企業が採用を続けています。

業界別では、「建設」(78.8％)、「小売」(72.3％)、「サービス・インフラ」(67.6％)などで高く、「金融」(42.9％)や「マスコミ」(39.4％)では比較的低くなっています。従業員規模別では、50～99人の企業が71.4％、1,000～2,999人の企業が68.8％など、幅広い従業員規模の企業で採用が続いています。

秋以降の採用は、一部の企業に限ったものではなく、業界や規模を問わず幅広い企業で行われているといえます。ただし、業界によって状況には差があります。志望する業界がある場合は、その業界の動向にも目を向けておくとよいでしょう。

まだ内定が出ていなくても、チャンスはある

前出の「マイナビ 2027年卒 大学生キャリア意向調査10月中旬＜就職活動・進路決定＞」では、未内定のまま就職活動を中止した学生も34.8％いました。その中には、卒業後に改めて就職活動を行う、いわゆる就職浪人を考えている人もいるかもしれません。しかし、秋以降にも採用の機会はあります。これまでの就活で良い結果が出ていないからといって、卒業後に改めて就職活動をすることを決める前に、まずは秋採用にも目を向け、もう一度動き出してみるのも一つの選択肢です。

大切なのは、「まだ募集しているから」という理由だけで決めるのではなく、ここまでの就職活動で見えてきた自分の軸に照らして企業を選ぶことです。新卒採用は春から夏に集中していますが、その時期を逃したら終わりというわけではありません。秋採用や秋入社も含め、一般的な就活スケジュールにとらわれず、自分に合ったタイミングで、自分に合った企業を探すという見方もできるのではないでしょうか。

出典

・マイナビ 2027年卒 企業新卒内定状況調査＜採用実績＞

・マイナビ 2027年卒 大学生 キャリア意向調査10月中旬＜就職活動・進路決定＞

調査概要

・調査時期：2026年11月15日

・調査対象：マイナビニュース会員

・調査数：男女合計303人

・調査方法：インターネットログイン式アンケート