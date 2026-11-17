就職活動の悩みを共有できる友人は、心強い存在。一方で、選考が思うように進まないときには、近況を聞くのが少し怖くなることもありそうです。

今回は、人気漫画「#就活でやらかした話」から、不採用が続く就活生と友人のエピソードをご紹介します。

ぜひ、このあとの展開を予想してみてください。

就活でやらかした話クイズ「内定ゼロの主人公に、友人が伝えたことは?」

またしても、お祈りメールを受け取ったミク。そんなとき、友人のユカから声をかけられます。

ところが、そのあとユカが伝えた近況に、ミクはさらに落ち込んでしまうことに……。

さて、ユカはどんな報告をしたのでしょうか?

① 就活を諦めて、家業を継ぐため実家に帰ること

② ミクより遅く就活を始めたものの、内定が出たこと

③ 就活そっちのけで恋愛を成就させたこと

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✅友人からの報告に、ミクはどう応じた?……続きはこちら!

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※答えはこの記事の最後にあります。

周りと比べて焦ってしまうときも

就活中は「自分らしく進めたい」と思っていても、友人の内定報告を聞くと、つい焦ってしまうもの。「自分も早く決めなければ」と感じることもあるのではないでしょうか。

でも、内定を得る早さだけで、その後の働き方が決まるわけではありません。入社のタイミングにも選択肢があり、4月だけでなく、9月や10月などの「秋入社」を導入している企業もあります。留学や研究などに取り組んでから入社したり、秋の卒業に合わせて働き始めたりと、自分の経験や事情に合ったスタートを考えられるのが特徴です。

周りと同じペースで進んでいなくても、自分に合う会社や働き方を探す時間には意味があるはず。焦ったときこそ、入社時期も含めて、自分が納得できる選択肢に目を向けてみてはいかがでしょうか。

▶なお、今回の答えは② ミクより遅く就活を始めたものの、内定が出たこと でした!

その報告を聞いたミクの反応は、まんが本編でチェック!!