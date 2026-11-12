旅行の計画は楽しいものの、交通費や宿泊費を調べて予算とにらめっこすることもありますよね。しかし、年収が高い人は、旅行の資金源が少し普通と違うのだとか。

今回は、人気漫画「#年収高い人って」から、年収が高い人の旅行の資金源に関するエピソードをご紹介します。

ぜひ、このあとの展開を予想してみてください。

年収高い人ってクイズ「年収高い人の沖縄旅行の費用、どこから出ている?」

職場で年収の高い同僚から沖縄旅行のお土産をもらった主人公。「海が青かったよ」と話す相手に、「いいな～でもこの時期高そうだな」と声をかけます。

さて、相手は旅行の費用について、何と答えたのでしょうか?

① 貯まったマイルを使って行った

② 株で得た利益を使って行った

③ ふるさと納税を利用して行った

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✅沖縄旅行の費用は……こちら!

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※答えはこの記事の最後にあります。

ふるさと納税で旅行に行けるってことは……?

▶今回の答えは③ ふるさと納税を利用して行った でした!

ふるさと納税を利用して沖縄旅行に行ったと聞くと、「一体いくら稼いでいるんだろう……」と気になってしまいますね。楽しい旅行の話だったはずが、いつの間にか相手の年収を想像してしまいそうです。

「どういうこと?」と思ったあなた、まんが本編で真意をチェック!!