新居での暮らしを想像すると、朝はどこでコーヒーを飲もうか、休日はどこでのんびりしようかと、ふだんの過ごし方まで思い浮かぶものです。タワマンに住むなら、ベランダに出てひと息つく時間を楽しみにする人もいそうです。

今回は、人気漫画「#タワマン暮らし」から、タワマンに住み始めた人のエピソードをご紹介します。

ぜひ、このあとの展開を予想してみてください。

タワマン暮らしクイズ「タワマン購入! ベランダから何が見えた?」

念願のタワマンを購入し、「これで勝ち組だ！」と喜ぶ男性。さっそく外を眺めようと、ベランダの窓を開けます。

さて、ベランダから見えたのは何だったのでしょうか?

① 工事現場

② 墓

③ 天空にいるかのような絶景

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✅念願のタワマン、ベランダから見えた景色は? 続きはこちら!

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※答えはこの記事の最後にあります。

タワマンほど内見は必須!?

眺めを楽しみにベランダの窓を開けた男性は、目の前の景色を見て、絶句。タワマンの眺めに期待しているなら、内見では間取りや設備に加えて、ベランダから何が見えるのかも自分の目で確かめておくとよいかもしれません。

▶なお、今回の答えは② 墓 でした!

「どういうこと?」と思ったあなた、まんが本編で真意をチェック!!