マイスター60は2026年11月24日、「定年後も働く夫と妻の仕事と暮らし調査＜第2弾＞」の結果を発表した。調査は2026年11月6日～11月10日、定年退職を経験して現在も収入のある仕事をしている60～74歳の男性500人と、同様の条件に該当する夫と同居する50～79歳の女性500人を対象に、インターネットで実施した。なお、夫と妻はそれぞれ別の回答者で、夫婦の組として対応づけた調査ではない。

定年後の働き方、夫の4割は「変えたい」、妻の3割は「変えてほしい」

1週間に働く時間の合計について、夫に本当はどうしたいかを尋ねたところ、「今のままでよい」(56.4%)が最も多く、働く時間を変えたい夫は39.4%だった。内訳は「減らして続けたい」(26.2%)、「増やしたい」(9.6%)、「やめたい」(3.6%)となった。

妻に夫の働く時間について本当はどうなってほしいかを尋ねると、「今のままでよい」(58.6%)が最多で、働く時間を変えてほしい妻は28.4%だった。内訳は「減らす・やめる」(17.6%)、「増やしてほしい」(10.8%)となっている。

働く時間を変えたい夫も、変えてほしい妻も7割前後が希望をはっきり伝えず

働く時間を変えたいと答えた夫に、その気持ちを妻に伝えているかを尋ねたところ、「はっきり伝えている」は31.0%だった。「それとなく伝えている」(40.6%)、「伝えていない」(28.4%)を合わせると、69.0%が希望をはっきりとは伝えていなかった。

一方、夫の働く時間を変えてほしいと答えた妻では、「はっきり伝えている」が23.9%、「それとなく伝えている」(47.9%)、「伝えていない」(28.2%)となり、76.1%が希望をはっきりとは伝えていなかった。

はっきり伝えていない妻にその理由を尋ねたところ(複数回答)、「夫の判断を尊重したい」(57.4%)が最も多く、次いで「伝えても変わらないと思う」(17.6%)、「今は伝える必要を感じていない」(12.0%)と続いた。

はっきり伝えていない理由

夫婦仲が「良い」人の約7割は、月4回以上「ありがとう」を伝えている

相手の仕事や家事、日々のことにどのくらい感謝しているかを尋ねたところ、妻に感謝している夫は87.8%で、「とても感謝している」(62.0%)、「やや感謝している」(25.8%)だった。一方、夫に感謝している妻は78.8%で、「とても感謝している」は41.6%となった。

日々のことにどのくらい感謝しているか

ここ1か月ほどで「ありがとう」などの感謝の言葉を伝えた回数については、1回以上伝えた人が夫で69.4%、妻で66.6%だった。「まったくない」は夫15.2%、妻12.2%、「覚えていない・わからない」は夫15.4%、妻21.2%となっている。

ここ1か月ほどで感謝の言葉を伝えた回数

さらに、事前調査で尋ねた夫婦仲について、「とても良い」「まあ良い」と答えた人を「良い」、それ以外を「それ以外」として比較したところ、ここ1か月で感謝の言葉を4回以上伝えた人は、夫婦仲が「良い」と答えた妻で73.8%、夫で69.3%だった。一方、それ以外の人では妻が43.0%、夫が40.0%となり、夫側・妻側ともに夫婦仲が「良い」と答えた人のほうが、感謝の言葉を伝えた回数が多い傾向が見られた。

夫婦仲について

妻の意見を受けて働き方を変えた夫は24.8%

定年後、妻の意見を受けて、働く日数や時間、いつまで働くかの予定を実際に変えたことがあるかを夫に尋ねたところ(複数回答)、いずれかを変えたと答えた人は24.8%だった。内訳は「勤務日数・時間を変えた」(17.6%)、「いつまで働くかの予定を変えた」(8.0%)となった。「意見を言われたことはない」は52.6%だった。

妻にも自分の意見を受けて夫が変えたことがあるかを尋ねたところ、変えたと答えた人は18.4%で、「意見を言ったことはない」は56.8%だった。

夫婦仲が「良い」人は、いつまで働くかを話し合った割合も高い

夫がいつまで働くかについて夫婦で話し合ったことがあるかを、夫婦仲別に比較したところ、「良い」と答えた妻では47.8%、「それ以外」では33.6%だった。夫でも「良い」が49.7%、「それ以外」が33.9%となり、夫側・妻側ともに同じ傾向が見られた。

ただし、夫婦仲が「良い」と答えた人でも、「覚えていない」人を除くと、話し合ったことが「ない」と答えた割合は妻52.2%、夫50.3%と、いずれも半数に上った。

また、妻の意見を受けて夫が働き方を変えた割合は、夫側では夫婦仲が「良い」人が29.5%、「それ以外」が17.8%と差が見られた一方、妻側では明確な差は見られなかった。

最初の定年退職の前と比べて、家事のうち夫が受け持つ割合が「増えた」と答えた人は、妻側では夫婦仲が「良い」人が22.7%、「それ以外」が14.4%だった。夫側では明確な差は見られなかった。

夫がいつまで働くかについて夫婦で話し合ったことがあるか

夫から妻へ、妻から夫へ伝えたいことは?

調査では最後に、夫には妻へ、妻には夫へ、ひと言伝えるとしたら何と言うかを自由回答で尋ねた。回答の一部を紹介する。

・夫から妻へ

「ありがとう。おかげさまで毎日充実しています」(夫・65～69歳)



「文句も言わずに寄り添ってくれて感謝してる」(夫・70～74歳)



「家事は専業主婦の妻が中心でやってくれている。自分が仕事をしていられるのは妻のお陰だと感じており、感謝の気持ちを伝えたい」(夫・65～69歳)



「月並みですが、有難うと伝えたい」(夫・70～74歳)



・妻から夫へ

「いつも仕事を頑張ってくれてありがとう。体が一番です。無理しないでね」(妻・夫70～74歳)



「長い間頑張って働いてくれてありがとう。あとの人生、どのように設計するかは貴方に任せるので、健康な日を有意義に自分のしたいことに活かして欲しい」(妻・夫65～69歳)



「定年後、再雇用で働いてくれてありがとう」(妻・夫60～64歳)



「完全退職したら、これからの生活について話し合いましょう」(妻・夫60～64歳)

