「結婚は人生の墓場」という言葉がありますが、本当にその通りなのでしょうか。本記事では、この俗説が使用される理由や結婚のメリット・デメリットを整理し、その真偽を考えます。

「結婚は人生の墓場」と感じてしまう理由

「結婚は人生の墓場」と感じる理由を見ていきましょう。

自分の時間を自由に使えなくなるから

結婚すると、趣味や外出など趣味や外出の予定を立てる際、ふたりの予定や家事の都合を考える場面が増えます。自分の希望だけで動けず、自由が減ったと感じる瞬間も少なくありません。ひとりの時間を大切にする人にとっては共同生活が窮屈に感じられるのです。

お金の使い方に制約が生まれるから

結婚後は生活費や将来の貯蓄を考えて支出を決める場面が増えます。趣味や買い物を控えることが続くと、お金を自由に使えなくなったと感じることもあるでしょう。時間と同じで、今まで自分の好きなようにつかえていたものに制約がかかると、息苦しさを覚えるのは自然です。

仕事以外の負担が増えるから

結婚生活では、食事の準備や洗濯などの家事を夫婦のうちどちらか一方が抱えてしまうこともあります。仕事から帰っても自分ばかりが家事に追われると、十分に休めず不満がたまることもあるでしょう。子どもがいる家庭では、子どもの世話や送り迎えが加わる場合もあります。

仕事以外にもやることが多く疲れていても休めない日が続くと、結婚生活を負担に感じてしまうのです。

配偶者や親族との関係に悩むから

好きな相手でも、親族同士の価値観が一致するとは限りません。義両親や親戚との付き合いで気を遣い続けることもあるでしょう。相談できる人が近くにおらずひとりで対応する状況では、負担や孤立感が強まることもあります。

独身友達が人生を謳歌しているように見えるから

独身の友人が旅行や趣味を楽しむ姿を見て、「結婚していなければ自分も楽しめたのに」と感じることもあるでしょう。今の生活に不満があると、旅行や趣味を楽しむ友人の姿が、いっそううらやましく見えるものです。

結婚は人生の墓場と考えてしまいやすい人の特徴

結婚に対して思い描いていた理想や自分が大切にしていることによって、生活の変化の受け止め方は異なります。結婚を窮屈に感じる背景として考えられる特徴を紹介します。

結婚生活に理想を抱きすぎている

「結婚すれば毎日楽しい」「いつも相手が気持ちをわかってくれる」と期待しすぎていると、理想と現実との差にがっかりすることも。期待が大きいほど、意見の食い違いや日々の家事といった不満や負担が想像以上につらく感じられる場合もあります。「思っていたのと違う」と感じる場面が重なると、結婚そのものを否定的にとらえてしまうこともあるでしょう。

ひとりの時間を大切にしたい

ひとりで趣味を楽しんだり、静かに休んだりする時間を大切にしている人は、その時間が減ることにストレスを感じるでしょう。相手と過ごすことが嫌なのではなく、ひとりになれないことがつらいのです。自分のペースで過ごせない日が続くと、「結婚して自由が減った」と感じることもあるでしょう。

自分の意見を言ったり話し合ったりすることが苦手

自分の希望を伝えるのが苦手な人は、不満があっても我慢してしまいがち。気持ちが伝わらないまま相手に合わせ続けると、自分ばかり我慢しているという思いがどんどん募っていくでしょう。

周囲に流されて結婚を決めた

自分が結婚を望んでいるかを十分に考えないまま、周囲の勧めで結婚を決める人もいます。結婚することを優先し、相手との相性や望む暮らしを十分に考えていなかった場合もあるでしょう。そのまま生活を始めて不満が生じると、煮え切らなかった思いがくすぶり出して「本当はまだ結婚したくなかった」と後悔することがあります。

結婚によって得られること

結婚のすばらしさに目を向けてみましょう

結婚は悪いことばかりではありません。結婚生活では、日々の暮らしのなかで支え合ったり、よろこびを分かち合ったりする場面も多いです。

困ったときに支え合える

体調を崩したときに家事を代わったり、仕事で悩んだときに相談したりと、困った場面で支え合えることは結婚のよさのひとつです。また、問題が起きたときに一緒に解決方法を考えてくれる相手がいることも心強いでしょう。

どんなときでも自分の味方でいてくれる人は、かけがえのない存在といえます。

ひとりじゃないという安心感

帰宅したときに明るい部屋から「おかえり」と迎えてくれる声がすることに安心感を覚える人もいるでしょう。特別なことがなくても、日常を共にする相手がいるだけで支えになります。気にかけてくれる人が身近にいることは、結婚生活の心強さのひとつです。

子どもというかけがえのない存在

子どもを迎えた夫婦にとって、その成長を見守ることは大きな喜びになります。初めて歩いた日や言葉を話した日など、日々の変化を一緒によろこべることも家族で暮らす楽しみのひとつでしょう。子育てには大変さもありますが、子どもの笑顔を見るだけで疲れや悩みが吹き飛ぶほどに幸せを感じることもあるのです。

新しい価値観に触れられる

育った環境や好みが違う相手と暮らすことで、自分にはなかった考え方に触れられます。違いに戸惑うこともありますが、自分だけでは得られなかった経験や視点が暮らしを豊かにすることもあるでしょう。

結婚を人生の墓場にしないためのポイント

結婚生活の負担を減らすには、どちらか一方が我慢するのではなくふたりが納得できる暮らし方を考えることが大切です。

互いにひとりの時間を尊重する

夫婦だからといって常に一緒に過ごす必要はありません。趣味を楽しむ時間や静かに休む時間など、それぞれがひとりで過ごしたい場面があってもいいでしょう。別々に過ごしたいという希望は愛情が薄れた証拠とは限りません。

ただし、自分だけが自由に過ごし、家事や育児を相手に任せる形にならないよう注意が必要です。休日の午前と午後で交代するなど、お互いがひとりの時間を持てるように予定を調整しましょう。

家事・育児・お金のルールを決める

家事は料理や掃除など目立ったものだけでなく、買い物や日用品の補充まで書き出して担当を決めましょう。また、忙しい日や体調が悪い日にどう交代するかも決めておくと安心です。子どもがいる場合は、送迎や子どもが体調を崩したときの対応も話し合っておきましょう。

お金については、生活費の負担、貯蓄の目標、それぞれが自由に使える金額を確認しましょう。ルールは一度決めて終わりではなく、転職や出産などで生活が変わったときに見直すことも必要です。

結婚前に将来像を話し合う

結婚前に、子どもを望むか、どこに住みたいか、仕事をどう続けたいかなどを話しておきましょう。結婚すれば自然に同じ考えになるわけではありません。それぞれの希望を確かめることが大切です。

意見が違うときは、譲れないことと状況に応じて変えられることを分けて考えましょう。なお、将来の希望は変わる場合があるため、結婚後も確認する機会を持ちましょう。

不満をため込まず言葉にする

言わなくてもわかるはずと思っていても、相手が不満に気づいていないことがあります。わがままな印象を与えないように気をつけながら「今日は疲れているので、食器を洗ってほしい」など、今の状況と相手に頼みたいことを具体的に伝えましょう。伝えた後は相手の事情や考えにも耳を傾けることが大切です。

「結婚は人生の墓場」とは限らない

結婚はすばらしい

結婚には負担もありますが、支え合う心強さやよろこびもあります。「結婚は人生の墓場」という言葉だけで、結婚生活のすべてを決めつけることはできません。なにに負担を感じ、どんな暮らしを望んでいるのかを伝え合い、家事の分担やひとりで過ごす時間を話し合うことが、ふたりの暮らし方を見直すきっかけになります。