LINEヤフーは2026年11月19日、「いい夫婦の日」に向けて実施した「夫婦のLINEコミュニケーション」に関する調査結果を発表した。調査は2026年11月6日～11月7日、日本全国の20歳～59歳の既婚男女1,053人を対象に、LINEリサーチのプラットフォームを利用して行われた。

夫婦のLINEは「日々の行動」「家事」「予定」に関する連絡が中心

夫婦で普段「LINE」でやり取りしている内容を聞いたところ、「帰宅時間や現在地など、日々の行動に関する連絡」が最も多く、次いで「食事・買い物・掃除などの家事に関する連絡・相談」、「外出やイベントなど、予定の相談・調整・共有」が続いた。

夫婦間のLINEは、何気ない会話だけでなく、帰宅時間の共有や家事、予定の調整など、日々の暮らしを支えるコミュニケーションにも活用されている。

結婚当初よりLINEのやり取りが増えた人は57.7%、最多は「家族に関する連絡・相談」

結婚当初と比べて増えたLINEのやり取りがあるか聞いたところ、57.7%が「ある」と回答した。

具体的な内容では、「子どもや親族など、家族に関する連絡」が25.8%で最も多く、次いで「帰宅時間や現在地など、日々の行動に関する連絡」が22.1%、「食事・買い物・掃除など、家事に関する連絡」が16.9%となった。

結婚生活を重ねる中で、家族や家事など、日々の暮らしに関する情報を夫婦でLINEを通じて共有する機会が増えている様子がうかがえる。

結婚当初と比べて増えたLINEのやり取りがあるか

結婚当初より減ったやり取りは「愛情表現」が最多、結婚3年以上～15年未満では約4割

一方、結婚当初と比べて減ったLINEのやり取りがあるか聞いたところ、48.4%が「ある」と回答した。

具体的な内容では、「愛情表現」が26.5%で最も多く、次いで「感謝の言葉」が12.5%となった。

さらに、愛情表現が減ったと回答した割合を結婚年数別に見ると、結婚3年以上～15年未満の各層では、いずれも4割近くが「結婚当初よりLINEでの愛情表現が減った」と回答した。結婚年数によって、夫婦間で交わすコミュニケーションにも違いが見られた。

結婚当初と比べて減ったLINEのやり取り

結婚年数別 愛情表現が減ったと回答した割合

結婚3年以上～20年未満では「家族に関する連絡・相談」が増加

結婚当初と比べて増えたLINEのやり取りを結婚年数別に見ると、結婚3年以上～20年未満の各層で「子どもや親族など、家族に関する連絡・相談」が1位となった。特に、結婚3年以上～5年未満では39.3%、5年以上～10年未満では37.0%と、いずれも約4割が増えたと回答している。

結婚3年以上～15年未満では「愛情表現が減った」という回答が多く見られた一方、「家族に関する連絡・相談」は増加していた。結婚年数を重ね、家族構成やライフスタイルが変化する中で、夫婦のLINEも気持ちを伝える場に加え、家族や日々の暮らしを支えるコミュニケーションの場へと役割を広げている様子がうかがえる。

結婚年数別 結婚当初と比べて増えたLINEのやり取り

結婚20年以上でも52.6%が配偶者と毎日LINE、6割超がスタンプを活用

結婚20年以上の夫婦に、パートナーとのLINEの利用頻度を聞いたところ、52.6%が毎日やり取りをしていると回答した。

活用しているLINE機能については、「スタンプ」が6割強で最も多く、次いで「写真・動画の共有」、「絵文字」が上位となった。

また、パートナーとのLINEで工夫していることを自由回答で聞いたところ、「スタンプだけで会話する遊びを頻繁にやっています」「返信するまでもないことであれば、既読無視にならないようにリアクション機能を活用している」といった声が寄せられた。それぞれの夫婦に合った形でLINEを活用している様子がうかがえる。

結婚年数とともにLINEで交わす内容には変化が見られる一方、長年連れ添った夫婦にも、日常的にLINEでつながる習慣や夫婦ならではのコミュニケーションが根付いていることが分かった。

パートナーとのLINEの利用頻度