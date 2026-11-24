マッチングアプリ「ヨイトキ」を運営するOLA PARTY JAPANは2026年11月19日、交際中のコミュニケーションに関する調査結果を発表した。調査は2026年10月12日～10月30日、交際経験のある働く人300人を対象に、Webアンケートで行われた。

交際中のコミュニケーションに関する調査

返信が遅れる日の事前連絡を希望する人は68%、実際に決めている人は51%

仕事が忙しい時期のパートナーとのコミュニケーションについて、返信が遅れる日の事前連絡を希望する人は204人(68%)だった。一方、実際に相手とそのように決めている人は153人(51%)となった。

会う予定を先に決めておきたい人は174人(58%)に対し、実際に予定の決め方を申し合わせている人は126人(42%)。一人で過ごす時間を確保したい人は156人(52%)で、その取り方を二人で決めている人は105人(35%)だった。

また、仕事が忙しくなることを相手に伝えたタイミングについて聞いたところ、「相手に事前に伝えた」が144人(48%)で最多。次いで「予定が変わった時点で伝えた」が99人(33%)、「相手と話す機会はなかった」が57人(19%)となった。

なお、忙しくなることを一方が相手に伝えた経験と、二人で話し合って決めた取り決めは、別のものとして集計している。

長期的な交際では「仕事が忙しい時期を前もって伝え合える」が最多

長期の交際や結婚を考えるうえで大切にしたいことを複数回答で聞いたところ、「仕事が立て込む時期を前もって伝え合える」が198人(66%)で最多となった。次いで「互いに一人で過ごす時間を尊重できる」が177人(59%)、「必要に応じて予定や取り決めを見直せる」が159人(53%)だった。

仕事が忙しい時期には、会う日をすぐに決められないこともある。ヨイトキでは、マッチング後の電話やデートの誘い方、返信が来ないときの対応についても紹介している。

電話やデートの誘いは相手の都合を確認してから

マッチングアプリで電話をする際は、突然かけるのではなく、まずメッセージで相手の都合を確認し、二人が落ち着いて話せる時間を決める方法をすすめている。

例えば、仕事の後に話したい場合は「今夜、帰ってから少し話せそう?」と事前に確認できる。帰宅時間が読めない場合は「今日は遅くなりそう。土曜の午前ならゆっくり話せるよ」と別の時間を提案することで、電話を待ち続けずに済むという。

短い通話で話題に迷ったときは、以前の会話で相手が話していたことを取り上げる方法もある。例えば、相手がすすめていた映画を観た感想を伝えるなど、前の会話の続きを話題にできる。

デートに誘う際は、会話の中で出た行ってみたい店や休日の過ごし方などをきっかけに、具体的な候補を添える方法を紹介している。「さっき話していたお店、来週の土曜にランチはどうですか?」のように、行き先と日時を一緒に伝えると相手も返事をしやすいという。

仕事の予定やシフトが分からない場合は、無理に日程を決めず、「金曜に来週の予定が分かるから、そのとき決めよう」と、次に予定を確認するタイミングだけ決めておく方法もある。

また、返信が来ない場合は、返信の遅さだけで相手の気持ちを判断しないことが大切だという。必要な連絡があるときは、確認したい内容を一度分かりやすく伝え、その後は相手が返信できる時間を待つことをすすめている。

例えば、会う約束がある場合は「明日の席は今日の夕方までに予約するね。都合が変わったら教えて」と、確認事項と期限を伝える。急ぎの用件がなければ、メッセージを重ねて送らず、相手の仕事や予定が落ち着くのを待つ方法もあるという。