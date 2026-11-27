エアトリは2026年11月24日、「2026年度年末年始の帰省・旅行に関する実態調査」の結果を発表した。調査は2026年11月9日、全国の20～60歳の男女1,000人を対象に、インターネットで実施した。

年末年始の移動で最もストレスなのは「混雑」、約6割が複数のストレスを実感

今年の年末年始(12月29日～1月3日)に帰省や旅行を予定している、または未定だがおそらく予定している人に、交通機関での移動時に感じるストレスを尋ねた。

最も多かったのは「混雑(人混み、座席の確保など)」で83%となり、そのうち43%が「非常にストレスを感じる」と回答した。

また、「時間通りに進まないこと」「長時間の移動による疲労」「荷物の多さ・重さ」についても、それぞれ7割を超える人がストレスを感じていた。これら4項目すべてにストレスを感じる人は59%に上り、年末年始の帰省や旅行では複数のストレスが重なりやすいことが分かった。

年末年始の交通機関での移動時に感じるストレス

約2人に1人が座席のアップグレードを希望、ためらう理由は「物価高」

年末年始に帰省や旅行の予定がある人に、今年は少しお金を払ってでも、グリーン車やビジネスクラスなどに座席をアップグレードして快適に過ごしたいかを尋ねた。

その結果、「強く思う」が14%、「まあまあ思う」が38%となり、合わせて約2人に1人が座席のアップグレードを希望していた。

一方、アップグレードを希望しながらもためらう理由では、「物価高なので少しでも節約したいから」(33%)が最多となった。

また、混雑にストレスを感じる人のうち、座席をアップグレードしたいと回答した割合は56%だった。ストレスを感じない人の33%を大きく上回っており、混雑によるストレスが、費用を払ってでも快適な座席を求める気持ちにつながっている様子がうかがえる。

座席をアップグレードする際にためらう理由

ポイントを使ったアップグレード、希望するのは「特別な旅行時」より「大混雑時」

年末年始に帰省や旅行を予定している、またはその可能性がある人に、日常的に貯まったポイントで座席をアップグレードできる場合、どのタイミングで使いたいかを尋ねた。

最も多かったのは「年末年始やお盆など、大混雑する帰省ラッシュ時」(34%)で、およそ3人に1人が回答した。「誕生日や記念日などの特別な旅行時」(18%)を大きく上回る結果となった。

この結果から、ポイントの使い道として、特別な日の贅沢よりも、混雑による疲労やストレスを軽減することを重視する傾向が読み取れる。現金でのアップグレードにはためらいがあっても、ポイントを活用することで、出費を抑えながら快適さを得たいというニーズがあるようだ。