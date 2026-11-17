明治大学専門職大学院グローバル・ビジネス研究科の白鳥和生ゼミは11月16日、食品の消費税減税による購買意識の変化について、1,170件の自由回答を分析した結果を発表した。93.8%が減税後も「買う商品は変えない」と回答。物価高への警戒に加え、普段購入している商品への満足感も背景にあることがわかった。

今回の調査では、食品の消費税減税によって家計に余裕ができた場合、普段購入している安価な商品やスーパーのプライベートブランド(PB)から、メーカーのブランド商品(NB)に買い替えたいかを尋ねた。

その結果、購入商品を維持する意向を示した回答は1,097件で、全体の93.8%を占めた。

商品を変えない理由の一つとして挙がったのが、物価高への警戒だ。

食品本体の値上げが続けば、消費税の減税による価格低下が相殺されると懸念する回答が見られた。また、食品以外の商品の値上げによって家計の余裕が生まれないと考える人もいた。

商品を買い替えない理由

一方、買う商品を変えない理由は、節約意識だけではなかった。

普段購入しているPB商品や定番商品の品質、価格に満足しており、減税で価格が下がっても、あえて別の商品に買い替える必要を感じないという回答も見られた。

反対に、減税を機に購入したい商品として、ハーゲンダッツやよつ葉乳業の牛乳、普段より高価な精肉、メーカーブランドの冷凍食品などを挙げる回答もあった。

同ゼミの白鳥和生教授は、商品を変えない背景には、物価高に備えて節約を続ける生活防衛意識と、使い慣れた商品の品質への満足という2つの心理があると分析。減税によって税込価格が下がっても、消費者の購買意欲が高まるとは限らないと指摘した。

調査は11月3～9日、マクロミルの意見募集サービス「ミルトーク」に寄せられた自由回答1,170件(女性690件、男性480件)を独自に分類・集計した。