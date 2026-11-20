アクトインディは11月16日、「こどもNISA」関する調査結果を発表した。調査は10月15日～28日、子どもとお出かけ情報サイト「いこーよ」モニター701名を対象に、インターネットで行われた。

こどもNISAの認知度

こどもNISAの認知度については、「名前だけ聞いたことがある」が最多の47%。内容を「知っている(詳しく+おおまかに)」人は44%と半数に満たず、どんな制度なのかまでは十分に浸透していないことが明らかに。一方、利用意向については、52%が「利用したい」「どちらかといえば利用したい」と回答した。

こどもNISAの月の積立額

続いて、子ども1人あたり1カ月の積立希望額を教えてもらったところ、「5,000円～1万円未満」(32%)が最も多く、次いで「1万円～2万円未満」(23%)、「5,000円未満」(15%)という結果に。47%が1万円未満という、無理のない金額で積み立てたいと考えているよう。一方、「上限の5万円」まで積み立てたい人は8%。その多くは、すでに親名義のNISAを活用している家庭だった。

こどもNISAを利用したい理由

次に、こどもNISAを利用したい理由を聞いたところ、最も多かったのは「大学・専門学校などへの進学費用を準備したいから」で56%。後編で紹介した将来の教育資金の不安でも、「大学・専門学校などの進学費用」が最も多くなっており、その備えとして、こどもNISAに期待を寄せている保護者が多いよう。次点は、「教育費に限らず、子どもの将来のためにお金を残したいから」(45%)だった。