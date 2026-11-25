MERYは2026年11月20日、「Z世代の購買に関するアンケート」の結果を発表した。同調査は2026年10月21日、全国の15歳～31歳の男女1,000人を対象に、インターネットで実施したもの。

値上げを実感する人は女性60.3%、男性52.2%

食品や日用品などの値上げを「かなり実感している」「ある程度実感している」と回答した人は、女性で60.3%、男性で52.2%となった。女性のほうが値上げを実感している割合が高く、日々の買い物で物価上昇の影響を感じている様子がうかがえる。

食品や日用品などの値上げを実感しているか

物価上昇への対応は男女とも「安い商品・ブランドを選ぶ」が最多

物価上昇を受けた買い物の変化では、男女とも「安い商品・ブランドを選ぶようになった」が最多で、男性38.5%、女性39.8%だった。

女性では、「セール・クーポン・ポイントを活用するようになった」も36.5%と多く、「コンビニでの買い物を減らした」が23.9%で続いた。一方、男性では「特に変化はない」が27.1%となり、女性の20.3%を上回った。

物価上昇を受けた買い物の変化

節約したい支出は男女とも「普段の食費・外食」が最多

今後、節約のために支出を減らしたいものを尋ねたところ、男女とも「普段の食費・外食」が最多となり、男性は42.7%、女性は38.4%だった。次いで「お菓子・嗜好品」が男性22.1%、女性25.5%となった。

また、女性では「ファッション」が14.9%、「友人や恋人との食事・交際費」が13.9%となり、食費以外にも節約したい支出が挙がった。

値上げしても減らしたくない支出は男女とも「趣味」、女性は「推し活」「美容」も

値上げしてもできるだけ支出を減らしたくないものでは、男女とも「趣味・自分の好きなこと」が最多となり、男性30.6%、女性31.8%だった。

女性では「推し活・ライブ・グッズ」が22.7%、「化粧品・美容(セルフケア)」が19.5%と上位に入った。一方、男性では「普段の食費・外食」が27.0%、「友人や恋人との食事・交際費」が21.4%で続いた。

値上げしてもできるだけ支出を減らしたくないもの

値上げしても買い続ける理由、女性は「自分へのご褒美・楽しみ」が最多

値上げしても買い続けたいものがある人に、その理由を尋ねたところ、女性では「自分へのご褒美・楽しみだから」が42.4%で最多となった。次いで「生活に欠かせないから」が40.1%、「気分転換やストレス解消になるから」が30.5%だった。

一方、男性では「生活に欠かせないから」が44.0%で最多となり、「気分転換やストレス解消になるから」が31.9%、「自分へのご褒美・楽しみだから」が30.1%で続いた。女性は男性と比べて、自分へのご褒美や楽しみを理由に挙げる割合が高かった。

値上げしても買い続けたい理由

プチ贅沢に使う金額は男女とも「1,000円以上～3,000円未満」が最多

自分へのプチ贅沢として1回あたりに使ってもよい金額を尋ねたところ、男女とも「1,000円以上～3,000円未満」が最多となり、男性は21.7%、女性は20.7%だった。

次いで、男性は「3,000円以上～5,000円未満」が19.5%、女性は「500円以上～1,000円未満」が18.8%となった。

自分へのプチ贅沢として1回あたりに使ってもよい金額

出費を抑える工夫、女性は「セール」「クーポン」「ポイ活」、男性は「買う量・回数を減らす」

出費を抑えるために実践している工夫や、以前と比べて変えた買い物の仕方について自由回答で尋ね、その内容をカテゴリーに分類したところ、女性では「セール・特売を狙う」「クーポン・割引を使う」がともに25.7%、「ポイ活・ポイント活用」が23.9%で上位となった。

一方、男性では「買う量・回数を減らす」が31.9%で最多となり、「まとめ買い」が25.5%で続いた。特に「クーポン・割引を使う」は女性が25.7%だったのに対し、男性は8.5%と差が見られた。女性はお得な制度を活用して買い物をする一方、男性は購入する量や頻度そのものを見直す傾向がうかがえる。

また、以前と比べた買い物の変化として、「書店ではなくメルカリで中古の漫画を買うことが増えた」「ふらっと店で服を買っていたが、最近はネットで安いサイトを探して買う」「ストック買いをやめた」など、購入先や買い方を切り替える声も寄せられた。