フリーアナウンサーの唐橋ユミがパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「NOEVIR Color of Life」（毎週土曜9:00～9:30）。“生きること、輝くこと、そして人生を楽しむこと”をテーマに、各界で活躍する女性ゲストが自らの言葉でメッセージを届けます。

今回のゲストは、俳優の中嶋朋子さん。1981年に放送が始まったドラマ「北の国から」で黒板螢を演じ、子役時代から作品とともに歩んできました。11月26日～28日には、東京建物 Brillia HALLで開催される「北の国から ドラマチックコンサート」にも出演（※中嶋さんは26日に出演）。今回は、小学2年生で飛び込んだ北海道での撮影現場や、当時の共演者たちとの思い出を振り返っていただきました。

◆10歳で飛び込んだ「北の国から」の撮影現場

唐橋：ドラマ「北の国から」で、小学2年生から31歳まで黒板蛍を演じた中嶋さん。1981年の放送開始から、今年で45年を迎えます。節目という感覚はありますか？

中嶋：ピンとこないんですよね。ナマモノ感がすごくて、作品がまだ生きているという感じでしょうか。不思議なドラマですよね。

唐橋：撮影当時のことを振り返っていただきたいのですが、小学生の頃から1人で北海道に行かれていたんですよね。

中嶋：そうです。1回行くと30日、長いときは40日ほど滞在していました。親も仕事がありますし、1人で行かなければならない状況ではありましたけど、何より北海道に行きたかったんですよね。オーディションもけっこう長くかかったのですが、その間も「私は絶対に北海道に行くんだ」と思っていて（笑）。なので、行くことへの迷いはなかったですね。大変なこともありましたが、自然が本当に素晴らしかったので、素敵な経験になりました。

唐橋：ホームシックにはなりませんでしたか？

中嶋：なかったですね。スタッフのみなさんが支えてくださったことが大きいと思います。お母さんのような人もいましたし、本当に温かいチームだったので、ホームシックにはなりませんでした。

唐橋：撮影の合間に遊んでもらったり？

中嶋：そうですね。撮影そのものが、自分のなかでは遊びのような感覚でした。

唐橋：撮影中にケンカが始まったという話も伝え聞いたりしました。

中嶋：本当に過酷で、みんな極限状態になるんです（笑）。大人がこんなにむき出しになるんだなというのを初めて経験しました。助監督さんが「もう帰ります！」と言って台本を投げ捨てて、山に向かって歩いて行ってしまったこともありました。どうやって帰るのかなと思って見ていたら、くるっと向きを変えて戻ってきたんです。山奥で撮影していましたから、やっぱり帰れないよねと思いながら見ていました（笑）。

一方で、雪が降ったときには、照明部のみなさんがせっせと雪に水をかけて磨き、そりのジャンプ台を作ってくれたんです。昼休憩には、みんなでそりのジャンプ大会をしたりしていました（笑）。そうやって、みんなでモチベーションを上げていた現場だったのかなと思います。

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また、中嶋さんとチェリストの四家卯大（しか・うだい）さんによる音楽ユニット・TUQUISICA（ツキシカ）のコンサートが、神奈川・江の島サムエル・コッキング苑の温室で12月20日（日）に開催予定です。詳しくは公式SNS、中嶋さんのInstagramご確認ください。

＜番組概要＞

番組名：NOEVIR Color of Life

放送日時：毎週土曜 9:00～9:30

パーソナリティ：唐橋ユミ

番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/color/