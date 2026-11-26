フリーアナウンサーの唐橋ユミがパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「NOEVIR Color of Life」（毎週土曜9:00～9:30）。“生きること、輝くこと、そして人生を楽しむこと”をテーマに、各界で活躍する女性ゲストが自らの言葉でメッセージを届けます。

今回のゲストは、俳優の中嶋朋子さん。1981年に放送が始まったドラマ「北の国から」で黒板螢を演じ、子役時代から作品とともに歩んできました。11月26日～28日には、東京建物 Brillia HALLで開催される「北の国から ドラマチックコンサート」にも出演（※中嶋さんは26日に出演）。今回は、当時の共演者たちとの思い出を振り返っていただきました。

◆息子の出演を後押しした夫の言葉

唐橋：「北の国から 2002遺言」には、中嶋さんの息子さん（西村成忠）も、蛍の息子役で出演されていますよね。

中嶋：そうなんですよね（笑）。

唐橋：最初は（出演を）反対されたんですか？

中嶋：もちろんそうですよ、まだ2歳くらいでしたから（笑）。あるとき、倉本聰先生がお食事の席で「お前の息子の話を書いたから出せよ」とおっしゃったんです。私は「うわ、まずい」と思って、知らん顔をしていようと思ったんです（笑）。ところが、プロデューサーさんに呼び出されて、「先生がお書きになったので、息子さんに出てほしい」と言われました。「いや、無理です」と断ったのですが、プロデューサーさんが「『北の国から』はね、ドキュメントだから」とおっしゃるんです（笑）。もちろん、見てくださる方が本当のドキュメントのように受け止めてくださる部分はあると思います。でも、作っている側までそう思っているのかと、愕然としちゃって（笑）。それで夫に話したら、「ネガティブな方向から見ないで、『北の国から』は君にとって何なのかというところから考えてみよう」と言われました。

唐橋：へええ！

中嶋：あらためて考えると、自分にとってすごく大切な作品なんですよね。そこに子どもと一緒に行けるのはどうだろう、と。会わせたい人もたくさんいます。カメラマンさんも素敵だし、邦さん（田中邦衛）も優しいし、富良野も見せたい。そういうポジティブなことが次々と自分の口から出てきて、びっくりしました。「そういうことじゃない？」と言われて、「君が守ってあげればいいんじゃないですか」と。そう考えて、出演を決めました。そのときは「セリフはつけないでください」「寝てしまったら、そのままにしてください」といった条件をいろいろ出したんですけど、現場に行ったら全部なかったことになっていました（笑）。でもね、監督さんに何か言われると頑張るんですよね。

唐橋：かわいい。

中嶋：「かっこいい僕でいたい」という気持ちがあるのか、DNAなのか。私が見たことのない息子の姿がどんどん出てきました。普段は甘えてばかりなのに、全然違う姿が見られて、ちょっとびっくりしました。結果的にはよかったですね。何より、田中邦衛さんが喜んでくださったんです。「やっぱり私の子どもだから、本当に孫だよ」とおっしゃっていました。

唐橋：それがきっかけと言っていいのでしょうか。息子さんは中学生くらいになってから、俳優を目指すようになったんですよね。

中嶋：急に「オーディションを受けてみたいです」と言い出したんです。「ああ、そっちに行くのか」と思いましたけど、嬉しい部分もありました。一緒に共有できる話題もありますし、私が仕事をしている姿を見て、いいなと思ってくれたのかなと考えると、ちょっと嬉しかったですね。でも、厳しい世界ですから。「大変だよ」という気持ちのほうが、ほとんどですね（笑）。

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中嶋さんとチェリストの四家卯大（しか・うだい）さんによる音楽ユニット・TUQUISICA（ツキシカ）のコンサートが、神奈川・江の島サムエル・コッキング苑の温室で12月20日（日）に開催予定です。詳しくは公式SNS、中嶋さんのInstagramご確認ください。

＜番組概要＞

番組名：NOEVIR Color of Life

放送日時：毎週土曜 9:00～9:30

パーソナリティ：唐橋ユミ

番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/color/