推し活記録アプリ「オシカツ部」を運営する株式会社オシカツは26日、公式LINEで予定を受け取るグループとして登録された人数のランキングを発表。指原莉乃がプロデュースするアイドルグループ・=LOVEが1位となり、CUTIE STREETとM!LKが同数で2位にランクインした。

マイナビニュース編集部では、=LOVEが1位となった背景について、同社の広報担当者に話を聞いた。

推しの予定をLINEで受け取るグループ、=LOVEが1位に

2026年7月に公開された「オシカツ部」は、ライブや特典会への参加記録、チケット、チェキ、推し活にかかった費用などを一元管理できるアプリ。164グループの公式スケジュールに対応しており、公式LINEでは、登録したグループのライブやテレビ、ラジオ出演、リリースなどの情報を無料で受け取ることができる。

11月に公式LINEでの予定配信を開始すると、利用者数が急増。18日に部員数1,000人を突破し、わずか5日後の23日には3,000人に到達。25日時点では3,327人となった。

また、公式LINEで推しの予定を受け取っている3,079人が選んだグループの1位は=LOVEの596人。CUTIE STREETとM!LKが各529人で2位、FRUITS ZIPPERが333人で4位となった。

=LOVEを選んだユーザーの9割以上がわずか1週間で登録

なぜ、=LOVEが最も多くのユーザーに選ばれたのか。マイナビニュース編集部が同社に問い合わせたところ、ファンの情報収集や行動の早さに加え、大きな発表やチケットの申し込みが短期間に集中していたことが背景にあると分析しているという。

同社によると、=LOVEを選んだユーザーの9割以上が、11月19日から25日までのわずか1週間で登録。広報担当者は「=LOVEのファンの方は、公式Xやファン同士のポストで最新情報を追う方が多く、企画を見てすぐに参加された方が多かったと見ています」と説明する。

=LOVEは、11月13日に『第77回NHK紅白歌合戦』への初出場が発表されたほか、2027年1月19日、20日にはグループ初となる東京ドーム公演を控えている。また、同時期には生誕祭イベントのファンクラブ先行受付などもあり、ファンにとっては申し込みや締め切りが続くタイミングだった。

「オシカツ部」の公式LINEでは、登録したグループの予定を当日の朝と毎週月曜の朝に配信。広報担当者は、紅白歌合戦や東京ドーム公演、チケットの申し込みなど、ファンが把握しておきたい情報が一度に増えたことが、LINEで予定を受け取りたいというニーズにつながったのではないかと分析している。

なお、今回のランキングは、同サービスの公式LINEで予定を受け取るグループとして選択された人数を集計したもの。同社の企画や広告展開の影響も受けており、グループそのものの人気や優劣を示すものではない。

※株式会社オシカツ オシカツ部調べ(2026年11月25日時点、運営アカウントを除く)。

公式LINEで予定を受け取るグループランキング TOP5

1位 =LOVE(596人) 2位 CUTIE STREET(529人) 2位 M!LK(529人) 4位 FRUITS ZIPPER(333人) 5位 iLiFE!(247人)