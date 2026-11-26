都心の「タワマン」は、いまや一部の富裕層だけの話ではなく、多くの人の暮らしにじわじわと関わる存在になっています。総務省「住宅・土地統計調査（2023年）」では、住宅全体に占める共同住宅の割合は44.9％と過去最高を更新し、そのうち共同住宅に限ると「15階建以上」の高層住宅は4.6％に達しました。かつては“誰かの憧れ”として見られがちだったタワマンも、都市で暮らす人にとっては、以前よりずっと身近な住まいの一つになっているのかもしれません。

一方で、管理の負担、防災時の不安、住民同士の距離感など、便利さの裏側で生まれる悩みは、実際に住んでいる人だけの話とも言い切れません。

今回は、人気漫画「#タワマン暮らし」から、タワマンのラウンジでの雑談で感じた格差に関するエピソードをご紹介します。

ぜひ、このあとの展開を予想してみてください。

タワマン暮らしクイズ「タワマンのラウンジで、格差を感じたひと言とは?」

タワマンのラウンジで、主人公のそばにいた知人たちが、子どもの通う幼稚園の話を始めます。知人Aに「通わせる幼稚園決めました?」と聞かれた知人Bは、「ええ もちろん」と答えました。

さて、そのあとに続いた一言に、主人公は格差を感じることに……。さて、主人公が格差を感じたひと言とは?

① 「お受験しようと思っています」

② 「インターナショナルプリスクールに通わせます」

③ 「園に合わせて、近くにもう一部屋借りるんです」

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✅タワマンのラウンジで幼稚園の話に。田村さんが耳にした衝撃のひと言とは? 続きはこちら!

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※答えはこの記事の最後にあります。

同じタワマンに住んでいても、会話の中で感じた格差

同じタワマンに住んでいる人同士でも、価値観やお金の使い道はさまざま。さらっと横文字が使われると、「住む世界違うかも」と感じてしまうのも無理ないのかもしれません。

▶なお、今回の答えは② 「インターナショナルプリスクールに通わせます」 でした!

「どういうこと?」と思ったあなた、まんが本編で真意をチェック!!