同じタワマンで暮らしていても、ご近所さんの生活は案外知らないもの。「タワマン」という特殊な状況だからこそ、他の人の暮らしぶりが気になったり、住民同士にも見えないカーストがあったりするのかもしれません。

今回は、人気漫画「#タワマン暮らし」から、タワマンのエレベーターでのエピソードをご紹介します。

ぜひ、このあとの展開を予想してみてください。

タワマン暮らしクイズ「タワマンのエレベーターで乗り合わせた人に、ついやってしまうことは?」

タワマンのエレベーターで、あとから乗ってくる人のためにドアを開けて待つ主人公。「すみませーん、乗りまーす」と声をかけられ、そのまま一緒に乗ることになりました。

さて、この男性が、エレベーターで出会った人についやってしまうことは何でしょうか?

① 持っている袋から、行きつけの店を予想する

② 住んでいる階から、相手の職業を想像する

③ 人見知りで「閉」ボタンを押してしまう

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✅エレベーターで出会った人に、ついやってしまうこと……続きはこちら!

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※答えはこの記事の最後にあります。

同じタワマンの中にも、見えないカーストがある!?

同じタワマンの住民でも、低層階か高層階かで、つい相手の暮らしぶりを想像してしまうことも。住んでいる階だけでは何もわからないはずなのに、頭の中では「見えないカースト」ができてしまうのかもしれません。

▶なお、今回の答えは② 住んでいる階から、相手の職業を想像する でした!

「どういうこと?」と思ったあなた、まんが本編で真意をチェック!!