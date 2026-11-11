同じタワマンで暮らしていても、ご近所さんの生活は案外知らないもの。「タワマン」という特殊な状況だからこそ、他の人の暮らしぶりが気になったり、住民同士にも見えないカーストがあったりするのかもしれません。
今回は、人気漫画「#タワマン暮らし」から、タワマンのエレベーターでのエピソードをご紹介します。
ぜひ、このあとの展開を予想してみてください。
タワマン暮らしクイズ「タワマンのエレベーターで乗り合わせた人に、ついやってしまうことは?」
タワマンのエレベーターで、あとから乗ってくる人のためにドアを開けて待つ主人公。「すみませーん、乗りまーす」と声をかけられ、そのまま一緒に乗ることになりました。
さて、この男性が、エレベーターで出会った人についやってしまうことは何でしょうか?
① 持っている袋から、行きつけの店を予想する
② 住んでいる階から、相手の職業を想像する
③ 人見知りで「閉」ボタンを押してしまう
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✅エレベーターで出会った人に、ついやってしまうこと……続きはこちら!
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※答えはこの記事の最後にあります。
同じタワマンの中にも、見えないカーストがある!?
同じタワマンの住民でも、低層階か高層階かで、つい相手の暮らしぶりを想像してしまうことも。住んでいる階だけでは何もわからないはずなのに、頭の中では「見えないカースト」ができてしまうのかもしれません。
▶なお、今回の答えは② 住んでいる階から、相手の職業を想像する でした!
「どういうこと?」と思ったあなた、まんが本編で真意をチェック!!