NTT西日本 三重支店、マクニカ、京三製作所の3社で構成する三重県志摩市自動運転実証事業推進コンソーシアムは、11月10日から三重県志摩市の賢島エリアで自動運転EVバスの実証運行を開始した。鉄道の踏切設備と自動運転車両を通信で連携させ、安全な踏切横断を実現する技術を検証する。これに先立ち、11月8日には志摩観光ホテルで「三重県志摩市自動運転実証事業 実証開始出発式」が開催された。

自動運転EV車両を前にテープカットを実施

志摩市における自動運転EVバスの実証事業は、令和8年度 総務省 地域社会DX推進パッケージ事業（自動運転レベル4検証タイプ）として実施される。具体的には、運転者が安全を担う自動運転レベル2で実施し、将来のレベル4自動運転に必要となる技術を検証する。これにより、人口減少や高齢化に伴う公共交通の担い手不足への対応に加え、観光客の移動の利便性向上を目指す。

実証では、踏切の開閉情報や隣接踏切の情報、踏切内と横断先のスペースに関する情報を取得する。これらをクラウド上で統合・判定し、その結果を自動運転車両に伝えることで、踏切への進入や停止、再発進を制御する仕組みを検証する。

自動運転で地域交通の課題解決へ、総務省も実証を支援

出発式では、NTT西日本 三重支店長の齊藤朗氏が登壇した。齊藤氏は、人口減少や高齢化、交通分野の担い手不足といった地域課題を解決する手段として、自動運転技術に期待を寄せた。また、自動運転には「移動手段の進化にとどまらず、交通の利便性や安全性の確保、さらには地域経済の活性化にもつながる大きな可能性がある」と説明した。

NTT西日本 三重支店長 齊藤朗氏

齊藤氏は、観光客が多く訪れる志摩市において、利便性と安全性の高い交通網を整えることは、住民と観光客の双方にとって意義があると強調した。また、今回の実証を、地域住民に自動運転を体験してもらい、その意見を将来の交通サービスに反映するための第一歩と位置付けた。

続いて登壇した総務副大臣の鈴木英敬氏は、政府が2030年度までに自動運転サービス車両1万台の実現を目標に掲げていることに言及した。また、自動運転の社会実装に向け、総務省は自動運転サービスを安全に運用するための通信システムの信頼性確保を担っていると説明した。

総務副大臣 鈴木英敬氏

鈴木氏は、今回の実証について、志摩市で課題となっている踏切に焦点を当てた「大変チャレンジングな取り組み」と評価した。踏切の開閉状況に応じて自動運転車両を停止・再発進させる複雑な制御を検証するもので、志摩市で自動運転のモデルを確立できるよう、総務省として支援する考えを示した。

コンソーシアム協力機関を代表して登壇した志摩市長の橋爪政吉氏は、今回の実証が行われる踏切について、地元住民と観光客の双方が利用する道路上にあり、「非常に特徴的な踏切」であると説明した。その踏切で新たな自動運転技術を検証することに意義があるとした。

志摩市長の橋爪政吉氏

また、真珠養殖が発祥し、その産業が世界へと広がった志摩市の歴史になぞらえ、今回の実証から生まれる技術も志摩市から世界へ発信されることに期待を寄せた。

志摩市の自動運転実証、約1.6kmのルートを走行

NTT西日本 三重支店 ビジネス営業部長の西谷陽平氏は、「NTT西日本は、自動運転を単に人を運ぶ技術とは考えていない」と説明した。人口減少や高齢化、ドライバー不足が進む中、自動運転を地域の移動手段を維持し、暮らしを支える新たな交通基盤と位置付けている。自動運転と通信・ICT技術を組み合わせることで、持続可能な地域づくりにつなげていく考えを示した。

実証事業の概要を説明するNTT西日本 三重支店 ビジネス営業部長の西谷陽平氏

西谷氏は、今回の実証の特徴として、志摩市が全国有数の観光地であること、踏切横断技術を検証できる環境であることの2点を挙げた。観光客の利便性向上や地域の移動手段の確保に向け、「自動運転技術が地域交通の課題解決にどのように貢献していくのか」を検証するとした。

今回の実証は、「志摩観光ホテル ザ クラシック」「近鉄賢島駅」「賢島観光駐車場」の3地点を結ぶ片道約1.6kmのルートで実施する。走行ルートには見通しの悪い場所や踏切があり、観光バスとの交錯も想定される。

一般乗車運行の期間は11月10日から30日までで、土日祝日を除く9時から17時まで運行する。市民や観光客など誰でも無料で乗車できるが、専用アプリ「バスきて」による事前予約が必要となる。

実証事業の走行ルート

三重県志摩市自動運転実証事業推進コンソーシアムは、NTT西日本 三重支店を代表機関とし、マクニカ、京三製作所の3社で構成される。NTT西日本 三重支店が実証運行の運営や進捗管理、通信システムの信頼性評価、安全管理などを担い、マクニカが自動運転車両の提供・保守・運用、京三製作所が踏切情報連携設備と路側インフラ設備の構築を担当する。

自動運転EVバス「EVO3」を使用

マクニカ スマートシティ＆モビリティ事業部長の可知剛氏は、今回の実証で使用する自動運転EVバス「EVO3」について説明した。

同じ「EVO」シリーズの車両は、2026年3月25日に茨城県常陸太田市の走行ルートの一部区間で、国土交通省関東運輸局からレベル4自動運転車としての認可を受けた。同年5月には、マクニカが茨城県公安委員会から特定自動運行の許可を取得している。可知氏は、こうした経緯から「実績のある車両」であると説明した。

実証に使用するNavya Mobility社製の自動運転EVバス「EVO3」

可知氏は、自動運転車両と踏切などの社会インフラを通信で連携させることが、今回の実証における重要なテーマだと説明した。自動運転の社会実装を加速させるには、車両単体の技術だけでなく、道路や鉄道などの既存インフラとの連携が重要になるとの考えを示した。

車両内ではアバターのテストも実施される

さらに可知氏は、橋爪市長の言葉になぞらえ、「英虞湾から初の真珠のように、世界に対してこのパッケージを発信していきたい」と今後の展望を語った。

踏切設備と通信連携、3つの情報で横断可否を判断

踏切との連携システムについては、京三製作所 モビリティ変革プロジェクト室長の髙島俊一郎氏が説明した。今回のシステムでは、車両が横断する「神明5号踏切」と、隣接する「神明3号踏切」の設備から直接情報を取得することで、天候や視界不良の影響を受けにくい仕組みを構築している。

自動運転EVバスが横断する神明5号踏切

さらに、2台のLiDARを備えた路側センサによって、踏切内や横断先の車両・歩行者を検知する。これらの情報をクラウドに集約し、踏切横断の可否を車両に通知する。

横断の可否は、「隣接踏切 鳴動情報」「横断踏切 鳴動情報」「横断踏切 スペース情報」の3つの情報をもとに判断する。このうち一つでも横断不可と判断された場合は、車両の踏切への進入を許可しない仕組みだ。

神明5号踏切の踏切遮断情報取得設備

2台のLiDARを備えた路側センサ

このシステムは、車載センサだけでなく、鉄道設備から直接取得した情報も活用することで、踏切横断の安全性を高める仕組みとなっている。また、隣接する踏切の情報を利用して横断する踏切の遮断時刻を予測し、車両の停止・発進を制御する。

既存の踏切設備から情報を取得する構成を採用しており、他地域への展開も可能としている。

踏切の状況に応じて横断可否を判断する仕組み

自動運転EVバスに試乗、地域交通への活用に期待

出発式で自動運転EVバスに試乗した橋爪市長は、「見ているよりもスピード感もありながら、安全面での配慮も感じられた」と感想を述べた。踏切設備から取得した情報をもとに車両を制御する仕組みについても、「観光地として、交通の可能性を大きく感じた」と評価した。

自動運転EVバスに試乗する橋爪市長

また、志摩市ではドライバー不足が大きな課題となっていることから、「観光地としての二次交通の可能性をしっかりと模索をするべき」と述べた。今回の実証については、「たくさんの皆さんに乗っていただき、ご感想をお聞かせいただきながら、より良いものにしていければ」と語り、将来の実用化に期待を示した。