広島東洋カープは25日、2026年ドラフト6位で指名したNTT東日本の森煌誠投手と仮契約を結んだと発表した。

森は徳島商高からNTT東日本に進んだ21歳の右腕。184センチ、92キロの恵まれた体格から投げ込む最速150キロの直球と、鋭く落ちるフォークボールを武器とする。

徳島商高時代にはエースとして2023年夏の甲子園に出場し、ベスト16進出に貢献。大会後にはU-18日本代表に選出され、U-18ワールドカップでの初優勝を経験した。

2024年にNTT東日本へ入社すると、社会人2年目の昨季は日本選手権大会で全国デビュー。3年目の今季はU-23日本代表にも選出され、国際舞台で経験を積んだ。

仮契約後、森は「仮契約を終え、まずはほっとしているとともに、プロ野球選手になったという実感が湧いてきました」とコメント。「自分のアピールポイントは、力強いストレートとフォークボールです」と自身の持ち味をアピールした。

また、憧れの選手には自身と投球スタイルが似ている千賀滉大投手を挙げ、「少しでもチームの勝利に貢献できるよう、頑張っていきたいと思います」と意気込みを語った。

高校、社会人で経験を積み、ドラフト6位でプロ入りの夢をつかんだ森。来季は持ち前の球威とフォークを武器に、一軍での活躍を目指す。

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