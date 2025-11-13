今年の日本テレビ系大みそか特番は、『ヒロミが解決!八王子リホーム 大晦日SP ～豪華助っ人たちと、相撲部屋をつくる。～』が、12月31日(18:00～23:30)に5時間半にわたって放送される。

ヒロミ

ヒロミがDIYのテクニックで芸能人の自宅リフォームをはじめ、様々な悩みを解決していく同番組。今回、ヒロミが訪ねたのは、未来の横綱を夢見る子どもたちの相撲クラブだ。現在10人の子どもたちが在籍しているというこのクラブは、問題が山積みだという。

台風による強風でテント屋根が壊れてしまい土俵で練習できない築100年以上の古民家を子どもたちが快適に過ごせるようリフォームしたい、練習に励む子どもたちのためにシャワーを作ってあげたい…など多くの悩みが。

ヒロミは、まず壊れてしまった土俵の屋根の撤去に取り掛かる。強風に耐えるため、頑丈に作られていた屋根を撤去するだけで一苦労。重機を使い、慎重に屋根を取り払う。

さらに、土俵回りの水はけの悪さに目をつけると、土俵ごと一度解体。重機で地面を掘りパイプを埋め、排水のシステムを再構築するという。土俵の位置も移動させ、天気に左右されず安心して練習ができる土俵へと生まれ変わらせる。

築100年以上の古民家は、歩くだけで床が沈んでしまう部分があるほど基礎がガタガタになっていた。そこで、古くなった壁も壊し、相撲少年たちが安心して快適に過ごせるスペースにするため、床を全て剥がし土台からリフォーム。古びた天井も、ヒロミ注目の新技術を取り入れ、ピカピカになっていく。

難題だらけの相撲部屋リフォーム、ヒロミの驚きのアイデアでどのように解決していくのか。大みそか特番ならではの豪華助っ人たちも続々参戦する。