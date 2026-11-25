◆ 故障続きで成績低迷も、デトロイトで再起へ

現地時間24日、デトロイト・タイガースがFAの金河成（キム・ハソン）内野手（31）を獲得したと『ESPN』のジェフ・パッサン記者が報じた。契約は1年500万ドルとされている。

金河成は2020年まで韓国プロ野球のキウム・ヒーローズに所属し、2021年からパドレスに移籍。二塁・三塁・遊撃を守る内野手としてMLB通算639試合に出場している。2023年には打率.260、17本塁打、38盗塁、OPS.749の好成績を収め、ユーティリティ部門のゴールドグラブ賞を獲得。韓国代表として2017・2023年のWBC、2021年の東京五輪に出場した。

しかし、2024年オフに右肩の手術を受けてから成績が低迷。昨オフにはブレーブスと単年2000万ドルの契約を結ぶも、今年1月に右手中指の腱を断裂し、3月のWBC出場を辞退。レギュラーシーズンも51試合の出場にとどまり、打率.116、0本塁打、OPS.359とキャリアワーストの成績に終わった。

タイガースの内野陣には今季新人王に輝いたケビン・マゴニグルが在籍も、ポジションを固定せずに三塁・遊撃としてそれぞれ90試合以上に出場。金の加入により、内野起用の柔軟性を高めることが期待される。