岡島体育祭2026実行委員会(実行委員長：岡島豪郎)は25日、2026年12月5日（土）、ゼビオアリーナ仙台で「岡島体育祭2026」を開催すると発表した。

東北楽天ゴールデンイーグルスの選手18人が3チームに分かれ、一般参加者・来場者と一緒に、綱引きや大縄跳び、あっち向いてホイまで、20種類以上の競技で優勝を争う「体育祭」。

▼ 岡島体育祭2026 実行委員長 岡島 豪郎あいさつ

「今年も「岡島体育祭」を開催できることになりました！昨年もたくさんの皆さんに参加していただき、選手とファンの皆さんが一緒になって楽しむ姿を見て、本当にうれしかったです。このイベントは、普段の試合とはまた違う形で、選手とファンの皆さんがもっと近い距離で交流できる場所をつくりたい、という思いから始まりました。2026年も、選手たちの普段なかなか見ることのできない表情や、真剣勝負、そして会場の皆さんと一緒に楽しめる企画をたくさん準備しています。今年は宗山塁選手、早川隆久選手、田中和基選手をキャプテンに、3チームに分かれて体育祭を開催します。どのチームが優勝するのか、ぜひ皆さんも一緒に参加しながら楽しんでください！選手も、スタッフも、そして来てくださる皆さんも一緒になって、最高の一日にできたらと思っています。12月5日、ゼビオアリーナ仙台でお会いしましょう！」

▼ 岡島体育祭2026開催概要

日時： 2026年12月5日（土） 開場 8:30／開演 10:00／終了 16:30（前半 10:00～12:30・後半 13:30～16:30）

会場： ゼビオアリーナ仙台(宮城県仙台市太白区あすと長町1-4-10)

出場選手： 宗山塁、村林一輝、早川隆久、黒川史陽、田中和基、中込陽翔、 酒居知史、田中千晴、渡辺翔太、伊藤裕季也、田中貴也、九谷瑠、小郷裕哉、安田悠馬、鈴木翔天、西口直人、大内誠弥、内星龍（18名予定）

チーム： チーム宗山塁／チーム早川隆久／チーム田中和基（当日9：30から会場でドラフト会議を行い決定）

MC： 岡島豪郎、千葉直樹、若林翔子、中野美咲

アシスタント：漢咲コータロー

ゲスト： 佐藤三兄弟（ハーフタイム スペシャルパフォーマンス）

規模： 一般参加者 384名／来場者 約4,600人(予定)

主催： 岡島体育祭2026実行委員会

協力： 株式会社楽天野球団、Date fm、ミヤギテレビ

来場者特典： オリジナル「まきまきフラッグ」(スペシャルバージョンあり)

協賛： 仙台大学、タイハク、日本エコライフ、カメイ、仙台ターミナルビル株式会社、三和自動車商事株式会社、シブヤ食品株式会社