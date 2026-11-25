◆ 球団10人目の日本人選手誕生へ

西武からポスティングシステムでMLB移籍を目指している平良海馬投手（27）がトロント・ブルージェイズと契約合意したと現地時間24日、『ニューヨーク・ポスト』のジョン・ヘイマン記者が報じた。契約は5年総額8000万ドルとされ、2029年シーズン終了後のオプトアウト権が含まれている。

平良は2017年のドラフトで西武に入団し、翌2018年にデビュー。2020年にパ・リーグの新人王に選出されると、2022年には34ホールドを挙げて最優秀中継ぎ投手賞を受賞した。2023年には先発転向して11勝、昨季は守護神として31セーブを記録。今季は23先発で12勝5敗、リーグトップの防御率1.36をマークした。

現地11月1日にポスティング公示され、45日間の交渉が解禁も、MLB機構と選手会の労使協定が12月1日に失効予定。ロックアウトによる交渉期間の打ち切りが取り沙汰されていたが、佐藤輝明と同日にメジャー移籍を実現させた。

ブルージェイズは昨季32年ぶりのワールドシリーズ進出を果たすも、今季は79勝83敗でア・リーグ東地区の最下位に転落。日本人選手の獲得は昨オフの岡本和真に続き、2年連続となった。