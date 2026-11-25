「悔しいシーズンになりました」

ロッテ・池田来翔は唇を噛んだ。

池田はプロ4年目の昨季、交流戦期間中に3番の打順でスタメン出場するなど、83試合に出場して、打率.238、5本塁打、20打点の成績を残したが、今季は昨季を上回る86試合に出場したものの、打席数は昨季の249打席から94打席に減少。本塁打はなく、打点もわずかに1にとどまった。代走、守備固めでの出場が多く、そこで回ってきた1打席で結果を残すことも多くあったが、本人としても満足のいくシーズンとはならなかった。

◆ 池田来翔の1年

昨季は“二塁打”、“ライナー性の当たり”を意識したことが奏功したが、今季に向けても方向性は変えずに取り組み、自主トレでは、「ライナーを打ちにいく中で、バットの角度を意識してやるようにやってきました」とのことで、今まで取り組んできたことのプラスアルファか確認すると、「そうですね、今まで取り組んできたことをベースにやっています」と力を込めた。

練習試合、オープン戦に向けて、「出た時に良いインパクトを出せるように。結果を出せるようにやっていきたいです」と意気込み、実戦が始まってから2月22日の韓国・ハンファとの練習試合で本塁打を放ったが、オープン戦では5試合に出場して打率.000と苦しんだ。

それでも、ファームでは3月20日の西武二軍戦から3月24日のヤクルト二軍戦にかけて4試合連続複数安打、打率.450、1本塁打、2打点と打ちまくり、開幕一軍を掴む。

池田は3月27日西武との開幕戦に『7番・セカンド』でスタメン出場するも3打数0安打、翌日も『7番・セカンド』でスタメン出場し2打数0安打。4月4日のソフトバンク戦に2打数0安打に終わると、翌4月5日に一軍登録抹消となった。

開幕直後に結果が出なかった原因について、「いろんなことを考えてやったので、後手に回ったというか」と分析。降格後、初出場となった4月10日の日本ハム二軍戦でいきなり3安打。2－0の2回二死走者なしの第2打席、福田俊に対し2球で追い込まれるも、ここからボール球を見極め3ボール2ストライクから6球目の外角132キロフォークを見送り四球は、積極的に打ちにいく中で四球を選んでおり内容のある打席だった。4月14日のオイシックス戦では、0－0の初回一死一塁の第1打席、笠原祥太郎が2ボールから投じた3球目の外角のシュートを逆らわずにライトへ本塁打。4月25日に再昇格を果たすまで、10試合に出場して打率.318、1本塁打、4打点としっかりと打った。

4月28日の試合前練習後の取材で、「1本出てくれば変わると思うんですけど、1本出るまでは、いろんなこと考えているんですよね、自分の中で。バッティングの状態は悪くないです」と話していた中、同日の楽天戦、ファーストの守備から途中出場した池田は3－0の8回無死一塁の第1打席、渡辺翔太が投じた初球を振り抜いた打球はセンター前に抜けていき、嬉しい今季初安打。

ファーストの守備から途中出場した5月1日の西武戦でも、0－10の9回二死一塁の第1打席、糸川亮太が2ボール2ストライクから投じた5球目のスライダーをレフト前に弾き返した。

途中出場した翌2日の西武戦は2打数0安打だったが、代走から途中出場した5月3日の西武戦、9－0の8回一死一塁の第1打席、羽田慎之介が1ボール2ストライクから投じた133キロのカットボールをライト前に安打。

再昇格後、初スタメンとなった5月6日のオリックス戦では、0－2の3回一死走者なしの第1打席、田嶋大樹が投じた初球のカーブをレフト前に放つと、0－2の5回一死走者なしの第2打席、田嶋が1ボールから投じた2球目のストレートをフェンス直撃の二塁打で今季初のマルチ安打を達成した。

5月6日のオリックス戦以来のスタメン出場となった5月16日のオリックス戦でも2安打。この日は得意の田嶋からだけでなく、代わった入山海斗からセンター前に安打を放ったことに価値がある。

昨季は“二塁打”、“ライナー性の当たり”を意識したことが奏功し、今季に向けても方向性を変えずに取り組んできた。開幕直後ファームに降格した時には、昨年やってきたことを振り返り、自身を見つめ直し、復調に繋げた。

「ピッチャー相手なのでしょうがないですけど、やろうとしていることはできているかなと思います。バッティング練習では、その日その日やっていることは試合でちょっとずつ出てきていると思います」

「毎日同じことをやり続けることが大事だと思うので、練習前、練習後だったり、時間を見つけて量をやるというよりかは、自分が納得できるようにやっていきたいですね」

5月26日の広島戦、0－1の7回一死走者なしの第1打席、床田寛樹が2ボールから投じた3球目のツーシームをレフトフェンス直撃の二塁打が良かったことを伝えると、池田は「右よりかは左の方がラインというか、打ちにいけているなというのはありますけど、あれも変化球なので、まっすぐが全然弾けていない」と苦しい胸の内を明かしていた。それでも、「ファウルばっかりなので、そこはなんとかまっすぐを1本打ちたいですね。なんでもいいので、強い打球を打ちたいですね」と、前を向いた。

6月10日の中日戦、、1－11の7回一死走者なしの第1打席、櫻井頼之介が1ストライクから投じた2球目のチェンジアップをレフトへ放った二塁打は良かった。

池田本人は「ここ最近、まっすぐを弾けていないので、あんまり納得いっていない。もうちょいしっかりと長打を打てればいい感じになってくるかなと思います」とポツリ。

6月19日、池田の出身でもある習志野高校吹奏楽部が来場した楽天戦、後輩たちの前でしっかりとかっこいい姿を見せた。8回の守備から途中出場した池田は、最初の打席となった8－4の8回無死走者なしの第1打席、泰勝利が1ボール1ストライクから投じた3球目の148キロのストレートをライト前に弾き返した。ストレートの対応に苦戦していた中で、後輩たちの前でストレートを弾き返す安打。

この時期の池田は途中出場での1打席でスコアボーろに“H”ランプを灯し続けた。その要因について「スイングできているのがヒットになっているのかなと思いますね。打席に立ってボールを見ていると、結果は振らないとわからないので、そこは意識していますね」と説明した。

その後も、守備固め、代走での出場機会が多く、なかなか打席に立つ機会が巡ってこなかったが、試合前の打撃練習では「自分の今までの引き出しを1個1個やって、どれかハマるというか、自分に良い形に繋がったら良いなと思ってやっています」と、ケンケンしながら打ったり、時には投手の方に近づいて打ったりと、結果を残すための準備を怠ることはなかった。

試合でも「打てないから、試行錯誤ですよ。なんとか、一軍にいるし打席に立ったら自分に繋がるものを残したいので色々やっています」と、9月6日のオリックス戦ではバットを長く持って打ったり、9月8日の楽天戦、白木のトルピードバットで打ったりした。

打席数が少ないことに加え、親子ゲームの出場も少なく、実戦で投手の球を見る機会は少なかった。「プレッシャーというか試合感覚が空くじゃないですか、みんなそうやって打っていってスタメンで出てる。そこは突破しないといけない壁だと思っているんで、その壁を自分で打破したいですね」と前を向いた。

「なんとか自分の掴めるものを1打席、1球でも良いので出せればなと思っています」と話した中で、9月28日の日本ハム戦、0－8の8回一死一塁の場面に代打で登場すると、島本浩也が2ボール1ストライクから投じた4球目の144キロストレートを弾き返し、右中間を破る二塁打でチャンスを広げ、井上広大の左犠飛に繋げた。

一軍に帯同していたものの、7月以降は代走、守備固めの出場が多く、打席に立つ機会が減少。シーズン終了後に「単純に打てなかったから、スタメンで出場した試合も少ないですし、それだけだと思います」と振り返った。

昨季は良かった部分と悪かった部分がわかったことで活躍に繋げた。しかし、今季は苦しい1年になった。「代打、途中出場が多くて、いろんなことを考えすぎてこういう結果になったと思うので、去年も言いましたけど、この秋から“芯”を作っていきたいです」

秋季練習では、沈み込んでノーステップ、すり足気味に打っていた。「なるべく確率良く捉えられるように。確率良く自分のタイミングを取れるようにやっていきたいので、まず動きを小さくして、そこから足を上げたり、いろんなことをやっていけたらなと思います」。都城秋季キャンプでも継続した。「「バッティングでは秋からやっていることをずっと継続してオフシーズンやって、シーズン中もそれを核にしてやっていくことです」

来季に向けて打撃面では「今年チャンスでのバッティングが酷かったので、そういうところで打たないと試合に出られない。まずはランナーがいない時もそうですけど、コンタクト率を上げれば、チャンスでもまた違ったバッティングができると思うので、そこを念頭に置いてやっていきたいです」と分析。

池田が守るセカンド、サード、ファーストはライバルが多い。「周りは関係ないと思うので、自分のやるべきことをしっかりやって、試合に出た時に結果を出すそれだけだと思います。まずは自分のことに集中してやっていきたいです」。試合に出るため、自身が目指すべき方向性に沿って練習を積んでいく。

取材・文＝岩下雄太