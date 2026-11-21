アルペンは、プライベートブランド「TIGORA(ティゴラ)」より、秋口から真冬の防寒まで対応する「26FWメンズアウターコレクション」を、全国のスポーツデポ、アルペンおよび公式オンラインストアにて販売している。

本コレクションは、「アウターは重いと疲れるため、軽量であることが着心地の良さにつながる」という視点のもと、全モデルに700FP(フィルパワー)の嵩高(かさだか)性を持つ天然ダウンと軽量な表地、さらに撥水機能を採用した秋冬コレクション。

空気を多く含む700FPの羽毛が断熱層を作ることで、外からの冷気を遮断し衣服内の暖かさを逃さない構造を実現しており、十分なボリューム感と保温性を備えながら、日常の移動や長時間の着用でも負担になりにくい、軽くソフトな着心地に仕上げている。

また、こうした高い機能性を持ちながら、すべてのアイテムが税込1万円以下という高いコストパフォーマンスを実現。税込3,999円から展開している。

ラインアップは以下のとおり。

ライトダウンベスト

すっきりとしたシルエットで動きやすく、アウターとしてはもちろん、コートやジャケットのインナーダウンとしても活用できるダウンベスト。持ち運びに便利な収納袋付き。サイズはS/M/L/XL、カラーはブラックとサンドを展開しており、価格は3,999円。

ライトダウンジャケット

無駄のないシンプルなデザインで幅広いコーディネートに合わせやすく、デイリーユースから移動着、室内着、作業着までマルチに活躍。便利な収納袋付きで、価格は4,999円。サイズはS/M/L/XL、カラーはブラック、サンド、ブラウン、チャコールグレーの4色を展開している。

ボリュームダウンフードジャケット

首元まで包み込むボリューム感と軽やかな着心地を両立したフード付きダウンジャケット。後身を大きく前身をコンパクトにした独自パターンにより、肩の収まりが良くスマートなシルエットを実現している。また、撥水機能を備えたマットな表地に、袖口ベルクロや裾ドローコード、調節フードを搭載しており、真冬の冷たい雨や雪、冷気を防ぐ。サイズはS/M/L/XL、カラーはブラウン、チャコールグレー、ブラックを展開しており、価格は9,999円。